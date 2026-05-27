Il piano partita di Oklahoma City prevede di non concedere tiri facili a Victor Wembanyama e di provare a tenerlo il più possibile lontano da ferro. Sul francese si alternano i lunghi, con Chet Holmgren (16 punti e 11 rimbalzi) e Isiaiah Hartenstein (12 punti e 15 rimbalzi) che riescono a tenere impegnato il francese anche in attacco, e Caruso su alcuni possessi. Il risultato è che Wembanyama chiude con 20 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate, ma tirando 4/15 e 0/5 dalla lunga distanza

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