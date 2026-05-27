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Playoff NBA, i risultati della notte: OKC non sbaglia, i Thunder a un passo dalle Finals

NBA

Introduzione

Di nuovo in casa per gara-5, i Thunder giocano una partita da campioni NBA in carica, scappano nel 2° quarto, in cui segnano 40 punti, e gestiscono fino al termine controllando i tentativi di rimonta di San AntonioShai Gilgeous-Alexander guida ancora i suoi con 32 punti e 9 assistJared McCain festeggia la partenza in quintetto con 20 puntimolto pesanti. Gli Spurs ne hanno 20 da Victor Wembanyama, che però viene tenuto a 4/15 dal campo dalla difesa di Oklahoma City, e agli ospiti non bastano i 24 di un ottimo Stephon CastleTutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA

 

LA SITUAZIONE AI PLAYOFF: IL TABELLONE COMPLETO

 

Quello che devi sapere

OKLAHOMA CITY-SAN ANTONIO SPURS GARA-5 127-114 (SERIE 3-2)

Dopo la netta sconfitta patita in gara-4, ci si aspettava una risposta da campioni in carica dei campioni in carica, che arriva puntuale nel 2° quarto di gara-5. Dopo una prima frazione di gioco di sostanziale equilibrio, infatti, i Thunder segnano 40 punti nel 2° quarto e nel 3° il loro vantaggio veleggia anche a quota 20San Antonio riesce a ricucire fino al -8, ma a condannare gli Spurs è soprattutto il 12/41 di squadra dalla lunga distanza, con gli ospiti che perdono anche la battaglia a rimbalzo (48-41) e non riescono ad arginare l’MVP della stagione, che ancora una volta fa la differenza

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

1/6

SGA NON SBAGLIA

La difesa di San Antonio, a dire il vero, fa ciò che può contro Shai Gilgeous-Alexander, che in effetti chiuderà con 6 palle perse, ma la stella di Oklahoma City è comunque protagonista dei momenti migliori dei suoi a cavallo tra il 2° e il 3° quarto, in cui segna 23 dei suoi 32 punti totali, a cui aggiunge anche 9 assist e un 16/17 dalla lunetta che risulta decisivo, perché spesso gli Spurs sono costretti al fallo per impedirgli di trovare la via del canestro

 

GUARDA LA PARTITA DI GILGEOUS-ALEXANDER

2/6
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MCCAIN LA CONFERMA, CARUSO LA CERTEZZA

Le assenze di Jalen Williams e Ajay Mitchell e le difficoltà nel creare gioco mostrate di conseguenza in gara-4inducono coach Mark Daigneault a inserire in quintetto Jared McCain, ultimo arrivato in casa Thunder a stagione in corso. E l’ex Sixers non delude, prendendosi 19 tiri e segnando 20 punti molto pesanti. Così come ancora una volta pesanti sono i 22 punti in uscita dalla panchina segnati da Alex Caruso, che tira 4/8 dalla lunga distanza e con il suo ingresso in campo fa anche salire l’intensità difensiva della squadra

 

3/6

WEMBY IN DIFFICOLTÀ

Il piano partita di Oklahoma City prevede di non concedere tiri facili a Victor Wembanyama e di provare a tenerlo il più possibile lontano da ferro. Sul francese si alternano i lunghi, con Chet Holmgren (16 punti e 11 rimbalzi) e Isiaiah Hartenstein (12 punti e 15 rimbalzi) che riescono a tenere impegnato il francese anche in attacco, e Caruso su alcuni possessi. Il risultato è che Wembanyama chiude con 20 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate, ma tirando 4/15 e 0/5 dalla lunga distanza

 

GUARDA LA PARTITA DI WEMBANYAMA

4/6
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CASTLE C’È, MA NON BASTA

In una gara-5 in cui De’Aaron Fox e Dylan Harper confermano le loro difficoltà dal punto di vista fisico e combinano per 14 punti totali con 5/20 dal campo, a prendere le redini dell’attacco di San Antonio ci pensa Stephon Castle. Per lui arriva una prestazione da 24 punti, 6 assist e 5 rimbalzi, con 7/11 al tiro e sole 3 palle perse, dato decisamente migliore rispetto a quello delle prime sfide della serie, prendendosi anche cura di Gilgeous-Alexander in difesa,ma il suo apporto non basta agli Spurs, che hanno anche 22 punti da un ottimo Julian Champagnie e 15 in uscita dalla panchina da Keldon Johnson

5/6

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT

Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming su NOW gara-5 delle finali della Western Conference tra Oklahoma City San Antonio con commento in italiano a curda di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

 

I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA                                        

 

6/6
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