Introduzione
Di nuovo in casa per gara-5, i Thunder giocano una partita da campioni NBA in carica, scappano nel 2° quarto, in cui segnano 40 punti, e gestiscono fino al termine controllando i tentativi di rimonta di San Antonio. Shai Gilgeous-Alexander guida ancora i suoi con 32 punti e 9 assist, Jared McCain festeggia la partenza in quintetto con 20 puntimolto pesanti. Gli Spurs ne hanno 20 da Victor Wembanyama, che però viene tenuto a 4/15 dal campo dalla difesa di Oklahoma City, e agli ospiti non bastano i 24 di un ottimo Stephon Castle. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA
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Quello che devi sapere
OKLAHOMA CITY-SAN ANTONIO SPURS GARA-5 127-114 (SERIE 3-2)
Dopo la netta sconfitta patita in gara-4, ci si aspettava una risposta da campioni in carica dei campioni in carica, che arriva puntuale nel 2° quarto di gara-5. Dopo una prima frazione di gioco di sostanziale equilibrio, infatti, i Thunder segnano 40 punti nel 2° quarto e nel 3° il loro vantaggio veleggia anche a quota 20. San Antonio riesce a ricucire fino al -8, ma a condannare gli Spurs è soprattutto il 12/41 di squadra dalla lunga distanza, con gli ospiti che perdono anche la battaglia a rimbalzo (48-41) e non riescono ad arginare l’MVP della stagione, che ancora una volta fa la differenza
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SGA NON SBAGLIA
La difesa di San Antonio, a dire il vero, fa ciò che può contro Shai Gilgeous-Alexander, che in effetti chiuderà con 6 palle perse, ma la stella di Oklahoma City è comunque protagonista dei momenti migliori dei suoi a cavallo tra il 2° e il 3° quarto, in cui segna 23 dei suoi 32 punti totali, a cui aggiunge anche 9 assist e un 16/17 dalla lunetta che risulta decisivo, perché spesso gli Spurs sono costretti al fallo per impedirgli di trovare la via del canestro
MCCAIN LA CONFERMA, CARUSO LA CERTEZZA
Le assenze di Jalen Williams e Ajay Mitchell e le difficoltà nel creare gioco mostrate di conseguenza in gara-4inducono coach Mark Daigneault a inserire in quintetto Jared McCain, ultimo arrivato in casa Thunder a stagione in corso. E l’ex Sixers non delude, prendendosi 19 tiri e segnando 20 punti molto pesanti. Così come ancora una volta pesanti sono i 22 punti in uscita dalla panchina segnati da Alex Caruso, che tira 4/8 dalla lunga distanza e con il suo ingresso in campo fa anche salire l’intensità difensiva della squadra
WEMBY IN DIFFICOLTÀ
Il piano partita di Oklahoma City prevede di non concedere tiri facili a Victor Wembanyama e di provare a tenerlo il più possibile lontano da ferro. Sul francese si alternano i lunghi, con Chet Holmgren (16 punti e 11 rimbalzi) e Isiaiah Hartenstein (12 punti e 15 rimbalzi) che riescono a tenere impegnato il francese anche in attacco, e Caruso su alcuni possessi. Il risultato è che Wembanyama chiude con 20 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate, ma tirando 4/15 e 0/5 dalla lunga distanza
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CASTLE C’È, MA NON BASTA
In una gara-5 in cui De’Aaron Fox e Dylan Harper confermano le loro difficoltà dal punto di vista fisico e combinano per 14 punti totali con 5/20 dal campo, a prendere le redini dell’attacco di San Antonio ci pensa Stephon Castle. Per lui arriva una prestazione da 24 punti, 6 assist e 5 rimbalzi, con 7/11 al tiro e sole 3 palle perse, dato decisamente migliore rispetto a quello delle prime sfide della serie, prendendosi anche cura di Gilgeous-Alexander in difesa,ma il suo apporto non basta agli Spurs, che hanno anche 22 punti da un ottimo Julian Champagnie e 15 in uscita dalla panchina da Keldon Johnson
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming su NOW gara-5 delle finali della Western Conference tra Oklahoma City e San Antonio con commento in italiano a curda di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
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