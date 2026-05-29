Introduzione
Dopo la netta sconfitta di gara-5 e di fronte alla possibile eliminazione, gli Spurs reagiscono giocando una partita ai limiti della perfezione. San Antonio, trascinata da un Victor Wembanyama subito carichissimo e quindi autore di una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi, prende le redini del gioco già dal 1° quarto e comanda fino alla fine grazie ad una prestazione difensiva che tiene l’MVP Shai Gilgeous-Alexander a 15 punti e i Thunder al 37.2% complessivo dal campo. Le finali della Western Conference di decideranno quindi a gara-7, in programma sabato notte a Oklahoma City. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
SAN ANTONIO SPURS-OKLAHOMA CITY THUNDER GARA-6 118-91 (SERIE 3-3)
Per certi versi si può dire che gara-6, dove i Thunder campioni in carica hanno il possibile colpo del ko che li riporterebbe alle Finals, dura 1 minuto e 27 secondi. Dopo nemmeno un minuto e mezzo, infatti, il punteggio dice 9-2 per gli Spurs e coach Mark Daigneault è costretto a chiamare subito time out perché il differenziale di energia tra le due squadre appare subito evidente. Oklahoma City, però, non riesce più a rifarsi sotto e, anzi, nel 3° quarto non segna un singolo punto per oltre 8 minuti e chiude con il 37.2% dal campo e il 25% da tre, dati che portano alla netta sconfitta e rimandano l’esito della serie a gara-7
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WEMBY DETTA IL RITMO
In quella partenza lanciatissima degli Spurs che mette gara-6 sui giusti binari per i padroni di casa c’è la firma di Victor Wembanyama, che in meno di un minuto e mezzo segna due triple e rifila una stoppata spettacolare a Jared McCain. Il francese chiuderà con 28 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate in poco più di 28 minuti giocati, guardando il lungo garbage time dalla panchina perché i suoi hanno ormai la certezza di essersi guadagnati gara-7
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HARPER E GLI ALTRI SPURS
Aveva giocato una gara-1 spettacolare, ma nel prosieguo della serie, complici problemi fisici persistenti, Dylan Harperera rimasto un po’ in ombra. La sua gara-6, invece, è da incorniciare con 18 punti in uscita dalla panchina e 6/9 dal campo. San Antonio trova poi anche 17 punti e 9 rimbalzi con una sola palla persa da Stephon Castle e manda in doppia cifra per punti segnati anche Devin Vassell e Julian Champagnie
LA SERATA DA DIMENTICARE DI SGA
24 maggio 2025, è passato più di un anno dalla netta sconfitta in gara-3 a Minnesota nelle finali della Western Conference, in cui Shai Gilgeous-Alexander chiudeva con 14 punti e 4/13 al tiro. Da allora ogni sera l’MVP in carica è andato oltre quella soglia e i 15 punti con 6/18 dal campo rappresentano la peggior prestazione dell’ultimo anno di calendario, che purtroppo per il canadese, mai davvero in ritmo in gara-6, e per i Thunder arriva proprio quando le Finals sono a una sola vittoria di distanza
WILLIAMS PARTE DALLA PANCHINA, MA NON BASTA
La buona notizia alla vigilia di gara-6 per OKC è rappresentata dal ritorno di Jalen Williams, che parte dalla panchina ma finisce per giocare solo 10 minuti senza segnare nemmeno un canestro dal campo. E il resto dei Thunder non fa molto meglio, con il solo Chet Holmgren (10 punti e 11 rimbalzi) che sembra avere voglia di battagliare mentre San Antonio dilaga
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming su NOW gara-6 delle finali della Western Conference tra Oklahoma City e San Antonio con commento in italiano a curda di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
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