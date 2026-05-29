Per certi versi si può dire che gara-6, dove i Thunder campioni in carica hanno il possibile colpo del ko che li riporterebbe alle Finals, dura 1 minuto e 27 secondi. Dopo nemmeno un minuto e mezzo, infatti, il punteggio dice 9-2 per gli Spurs e coach Mark Daigneault è costretto a chiamare subito time out perché il differenziale di energia tra le due squadre appare subito evidente. Oklahoma City, però, non riesce più a rifarsi sotto e, anzi, nel 3° quarto non segna un singolo punto per oltre 8 minuti e chiude con il 37.2% dal campo e il 25% da tre, dati che portano alla netta sconfitta e rimandano l’esito della serie a gara-7

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