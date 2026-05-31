A San Antonio, si diceva alla vigilia delle finali della Western Conference, potrebbe mancare l’esperienza necessariaper avere la meglio sui campioni in carica. Eppure, in gara-7 in trasferta, sono proprio gli Spurs a sembrare in controllo fin dall’inizio, andando sul +14 nel primo tempo e ancora avanti di 11 punti nel 3° quarto. Oklahoma City, però, spinta dal tifo infernale del Paycom Center, riesce a ricucire e si presenta all’ultimo parziale di gioco con soli 3 punti da recuperare. E proprio quando la tavola sembra apparecchiata per la rimonta e la vittoria dei Thunder, le mani degli ospiti non tremano e l’ultimo strappo proprio nel cuore del 4° quarto risulta decisivo, perché Oklahoma City non ha più l’energia per tentare un altro recupero e si deve arrendere

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