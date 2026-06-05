Tra le mille storie e incroci personali delle NBA Finals, ce n’è anche uno che si è visto chiaramente nel corso di gara-1. Dopo l’ennesima tripla del suo primo tempo da 15 punti, Julian Champagnie dei San Antonio Spurs ha "inseguito" Jose Alvarado mentre tornava in difesa, regalandogli parole di trash talking ben inquadrato dalle telecamere. Non si tratta della foga del momento, ma di un rapporto tra i due che va avanti da dieci anni — cioè da quando si affrontavano a livello liceale nell’area di Brooklyn, da cui entrambi provengono. Nello specifico Alvarado giocava per i Christ The King Royals di Middle Village, mentre Champagnie faceva parte dei Bishop Loughlin a Brooklyn. "Metto bene in chiaro che sono cresciuto a Brooklyn, non a Staten Island…" ha detto Champagnie con una risata in conferenza stampa. "Conosco Jose da tanto tempo ormai. Non voglio dire bugie: spesso hanno vinto loro. Ma sono sempre bei momenti quando gioco contro di lui: è veloce, gioca duro, ed è sempre divertente". Partiti dai campi del liceo, ora i due si affronteranno alle NBA Finals e al Madison Square Garden: cosa c'è meglio di questo?