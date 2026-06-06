NBA Finals, San Antonio-New York 104-105: i Knicks vincono anche gara -2 e volano sul 2-0NBA
Introduzione
New York vince una incredibile gara-2 a San Antonio per 105 a 104, conquistando la 13^ vittoria consecutiva ai playoff e portandosi a soli due successi dal titolo NBA con le prossime due gare da disputare al Madison Square Garden. I Knicks vanno avanti di 14 punti a metà ultimo quarto ma subiscono la rimonta degli Spurs, che all'inizio dell'ultimo minuto di gioco vanno avanti con un gioco da tre punti di Victor Wembanyama. Sempre il francese però a 9 secondi dalla fine commette una palla persa disastrosa che regala il libero del sorpasso a Jalen Brunson e infine sbaglia il tiro dalla media distanza che avrebbe dato il successo ai suoi. Gara-3 in onda martedì 9 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
Quello che devi sapere
SAN ANTONIO SPURS-NEW YORK KNICKS GARA-2 104-105
Se gara-1 vi era sembrata una partita intensa e combattuta, Spurs e Knicks in gara-2 alzano ulteriormente l’asticella dando vita a uno spettacolo senza eguali, risolto solamente all’ultimo secondo del quarto periodo con il successo degli ospiti, che volano sul 2-0 nella serie. Nel primo tempo sono gli Spurs a partire meglio toccando anche il +12 a inizio secondo quarto, ma i Knicks rispondono sulle spalle di un enorme Karl-Anthony Towns e a metà quarto periodo vanno avanti di 14. Sembra finita, ma i padroni di casa mettono assieme un parziale di 14-0 in poco più di tre minuti e mettono anche la testa avanti a 57 secondi dalla fine con un gioco da tre punti di Victor Wembanyama, ma da lì in poi succede di tutto
GLI INCREDIBILI ERRORI DI WEMBANYAMA NEL FINALE
Brunson con una prodezza pareggia i conti sul 104-104 a 39 secondi dalla fine, dopodiché Wembanyama sbaglia una tripla difficile dall’angolo ma sul possesso successivo difende bene sul numero 11 avversario, portandolo all’errore dalla media distanza. Dopo aver recuperato il rimbalzo però il francese commette un errore madornale, passando il pallone a Steph Castle che era però girato di schiena, perdendo il pallone che viene raccolto da Brunson. Wembanyama completa il disastro andando a commettere fallo sul leader dei Knicks e regalandogli due liberi: il primo va a segno ma il secondo viene sbagliato, dando un’ultima chance agli Spurs. De’Aaron Fox costruisce un buon tiro per Wemby, ma la sua conclusione dalla media distanza è sbagliata e gli Spurs perdono gara-2
VIDEO: GUARDA GLI ERRORI DI WEMBANYAMA
13^ VITTORIA CONSECUTIVA DEI KNICKS
Per i Knicks si tratta della 13^ vittoria consecutiva ai playoff, staccando gli Spurs del 1999 e piazzandosi dietro solo ai 15 successi consecutivi dei Golden State Warriors del 2017 per la striscia di successi più lunga nella storia della NBA. Un successo che porta comunque la firma di Jalen Brunson, decisivo con 7 dei suoi 20 punti nel quarto periodo nonostante le brutte percentuali dal campo (7/25), portando i Knicks a soli due successi da un titolo che manca da 53 anni
TOWNS E BRIDGES TRASCINANO I KNICKS
Se Brunson ha avuto bisogno di 25 tiri per segnare 20 punti, Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges con lo stesso numero di conclusioni dal campo hanno segnato 16 canestri per 41 punti totali, a cui il lungo ha aggiunto anche 13 rimbalzi e 4 assist dominando a lungo il confronto diretto con Wembanyama. L’ex giocatore di Brooklyn invece è stato esiziale con 8 canestri consecutivi tra secondo e terzo quarto, a cui si aggiungono i 17 punti di un solidissimo OG Anunoby e i 13 di Landry Shamet con tre triple pesantissime
LA FOLLE RIMONTA DI SAN ANTONIO SI FERMA SUL PIÙ BELLO
Negli occhi rimangono gli errori di Wembanyama nel finale, ma è grazie a lui se gli Spurs sono arrivati a giocarsela punto a punto dopo essere sprofondati a -14 a metà ultimo quarto. Dopo aver segnato solo 7 punti in un primo tempo difficile, il francese ne ha messi 22 nella ripresa con 9 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi e 4 stoppate, risultando comunque il top scorer dei suoi. A dargli man forte c’è una prova da 20 punti e 5 assist di De’Aaron Fox, i 15 di Dylan Harper senza paura dalla panchina e i 14 a testa di Steph Castle e Devin Vassell, ma la rimonta degli Spurs si ferma sul più bello
MAI NESSUNO HA RIMONTATO ALLE FINALS DOPO UNO 0-2 CASALINGO
Adesso la sfida si fa davvero difficile per gli Spurs: nella storia delle Finals mai nessuna squadra ha rimontato e vinto il titolo dopo aver perso entrambe le prime partite della serie davanti al proprio pubblico. Servirà quindi una rimonta storica vincendo almeno due volte al Madison Square Garden contro una squadra che non perde da un mese e mezzo e a cui bastano due successi in cinque partite per conquistare il titolo: gli Spurs si sono complicati enormemente la vita, ma il quarto periodo di gara-2 ci ha dimostrato che non è ancora finita
GARA-2 SU SKY COL COMMENTO TRANQUILLO-PESSINA
- Gara-2 verrà trasmessa in differita alle 12 e alle 22.15 di sabato 6 giugno su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
- L'appuntamento per gara-3 è fissato invece per martedì 9 giugno, sempre a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con la coppia Tranquillo-Pessina