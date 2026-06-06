Se Brunson ha avuto bisogno di 25 tiri per segnare 20 punti, Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges con lo stesso numero di conclusioni dal campo hanno segnato 16 canestri per 41 punti totali, a cui il lungo ha aggiunto anche 13 rimbalzi e 4 assist dominando a lungo il confronto diretto con Wembanyama. L’ex giocatore di Brooklyn invece è stato esiziale con 8 canestri consecutivi tra secondo e terzo quarto, a cui si aggiungono i 17 punti di un solidissimo OG Anunoby e i 13 di Landry Shamet con tre triple pesantissime