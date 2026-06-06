I New York Knicks vincono una gara-2 pazzesca in cui resistono alla rimonta da -14 dei San Antonio Spurs nel quarto periodo, trovando le giocate giuste per vincere la 13^ partita consecutiva e portarsi a due successi dal titolo NBA. Spiccano le prestazioni di Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges per sopperire a un Jalen Brunson in ombra ma comunque decisivo, mentre Victor Wembanyama fa e disfa: di seguito le PAGELLE di gara-2