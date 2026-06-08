Nella storia delle Finals nessuna squadra è mai riuscita a rimontare dopo aver perso le prime due partite della serie in casa. Il doppio colpo in trasferta piazzato dai Knicks in gara-1 e gara-2, quindi, sembra metterli davvero in una eccellente posizione e a New York, con gara-3 e gara-4 da giocare al Madison Square Garden il sogno del primo titolo dal 1973 pare vicino, mentre San Antonio è con le spalle al muro. E se davvero fosse un trionfo blu e arancio, il premio di MVP delle Finals potrebbe andare ad un protagonista inatteso