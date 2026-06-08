Sia in gara-1, in cui hanno subito un 11-0 negli ultimi 2 minuti, che in gara-2, dove negli ultimi possessi hanno commesso errori madornali, gli Spurs hanno dato l’impressione di avere meno energia rispetto ai Knicks. E in effetti San Antonio arriva dalla tiratissima serie con i Thunder, vinta solo a gara-7, mentre a New York erano bastate quattro partite per liberarsi di Cleveland. E la storia delle Finals insegna che il fattore fatica può risultare decisivo

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