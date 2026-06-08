NBA Finals, gli Spurs sono stanchi dopo la serie con OKC? I precedenti parlano chiaro
Sia in gara-1, in cui hanno subito un 11-0 negli ultimi 2 minuti, che in gara-2, dove negli ultimi possessi hanno commesso errori madornali, gli Spurs hanno dato l’impressione di avere meno energia rispetto ai Knicks. E in effetti San Antonio arriva dalla tiratissima serie con i Thunder, vinta solo a gara-7, mentre a New York erano bastate quattro partite per liberarsi di Cleveland. E la storia delle Finals insegna che il fattore fatica può risultare decisivo
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- Nella storia delle Finals era già successo per sette volte che si affrontassero due squadre arrivate all’atto finale della stagione con percorsi molto diversi: una con un cappotto nelle finali di Conference, l’altra dopo una serie arrivata a gara-7. E nella stragrande maggior parte dei casi la squadra che ha avuto a disposizione un periodo di riposo più lungo ha avuto la meglio
- Philadelphia 76ers: 4-3 alle finali della Eastern Conference
- Los Angeles Lakers: 4-0 alle finali della Western Conference
- Lakers campioni, serie 4-2
- Boston Celtics: 4-3 alle finali della Eastern Conference
- Los Angeles Lakers: 4-0 alle finali della Western Conference
- Lakers campioni, serie 4-2
- Chicago Bulls: 4-0 alle finali della Eastern Conference
- Seattle Supersonics: 4-3 alle finali della Western Conference
- Bulls campioni, serie 4-2
- Chicago Bulls: 4-3 alle finali della Eastern Conference
- Utah Jazz: 4-0 alle finali della Western Conference
- Bulls campioni, serie 4-2
- Philadelphia 76ers: 4-3 alle finali della Eastern Conference
- Los Angeles Lakers: 4-0 alle finali della Western Conference
- Lakers campioni, serie 4-1
- Miami Heat: 4-3 alle finali della Eastern Conference
- San Antonio Spurs: 4-0 alle finali della Western Conference
- Heat campioni, serie 4-3
- Miami Heat: 4-3 alle finali della Eastern Conference
- Denver Nuggets: 4-0 alle finali della Western Conference
- Nuggets campioni, serie 4-1