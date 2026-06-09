Introduzione

I San Antonio Spurs con un ottimo secondo tempo vincono gara-3 115-111 al Madison Square Garden e accorciano la serie sul 2-1 contro i New York Knicks. Victor Wembanyama è il migliore dei suoi con 32 punti, leader di un quintetto tutto in doppia cifra con 23 di Steph Castle. Ai Knicks non bastano i 32 di Jalen Brunson e i 28 di OG Anunoby, interrompendo a 13 la loro striscia di 13 successi consecutivi ai playoff. Gara-3 in onda alle 12, 16.45 e 21 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, gara-4 giovedì 11 giugno a partire dalle 12