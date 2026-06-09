NBA Finals, New York-San Antonio 111-115: gli Spurs accorciano la serie sull'1-2NBA FINALS
Introduzione
I San Antonio Spurs con un ottimo secondo tempo vincono gara-3 115-111 al Madison Square Garden e accorciano la serie sul 2-1 contro i New York Knicks. Victor Wembanyama è il migliore dei suoi con 32 punti, leader di un quintetto tutto in doppia cifra con 23 di Steph Castle. Ai Knicks non bastano i 32 di Jalen Brunson e i 28 di OG Anunoby, interrompendo a 13 la loro striscia di 13 successi consecutivi ai playoff. Gara-3 in onda alle 12, 16.45 e 21 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, gara-4 giovedì 11 giugno a partire dalle 12
Quello che devi sapere
NEW YORK KNICKS-SAN ANTONIO SPURS GARA-3 111-115
Terza partita della serie finale e terza vittoria in trasferta, con i San Antonio Spurs capaci di sbancare un caldissimo Madison Square Garden per accorciare sul 2-1 nella serie. Gli ospiti vanno avanti di 12 nel primo tempo ma all’intervallo sono sotto di 7 lunghezze, complice un secondo quarto da 42 punti dei Knicks. Nella ripresa però la difesa dei neroargento sale di livello e mantiene sempre il vantaggio nella partita, trovando le giocate giuste nel finale per battere finalmente New York sulle spalle di un sontuoso Victor Wembanyama
WEMBY RISPONDE PRESENTE: 32 PUNTI IN GARA-3
Dopo i costosissimi errori nel finale di gara-2, Victor Wembanyama risponde presente e gioca una gara-3 di altissimo livello. Il francese parte fortissimo realizzando 9 punti nel primo quarto e marcando chiunque in difesa: per lui alla fine ci sono 32 punti, 8 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e 3 stoppate con 11/18 al tiro (di cui 2/4 da tre) e 8/9 ai liberi, commettendo una sola palla persa nei 39 minuti in cui rimane in campo, risultando nettamente il migliore in campo