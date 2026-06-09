L’attesa al Madison Square Garden era spasmodica e i tifosi dei Knicks speravano di celebrare il ritorno delle Finals a New York dopo 27 anni con la vittoria del 3-0, preludio alla conquista del titolo che in città manca dal 1973. Invece a vincere è stata San Antonio, che ha così riaperto la serie e ha interrotto l’incredibile striscia di 13 vittorie consecutive ai playoff di Jalen Brunson, che non perdevano dallo scorso 23 aprile
GARA-3 KNICKS-SPURS: IL RACCONTO DELLA PARTITA
Quando Stephon Castle segna il secondo dei due liberi che portano San Antonio sul +4 a 7 secondi dalla fine, molti dei 19.812 spettatori che affollano il Madison Square Garden lasciano i loro posti e si avviano verso l’uscita, forse preoccupati dal prevedibile caos attorno al palazzetto, a cui ha contribuito la presenza alla partita del presidente Donald Trump. Di certo la delusione è forte tra i sostenitori dei Knicks, che in gara-3, con il ritorno delle Finals a New York dopo 27 anni, sentivano di avere un appuntamento con la storia. Gli Spurs, però, trascinati da Victor Wembanyama, hanno rovinato la festa, già pronta a partire nel caso di successo e quindi di 3-0 nella serie, preludio quasi scontato alla conquista del titolo che in città manca da 53 anni. E il 115-111 con cui Wembanyama e compagni hanno riaperto la corsa verso il Larry O’Brien Trophy ha anche chiuso una striscia straordinaria di vittorie che aveva reso i Knicks apparentemente imbattibili.
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La striscia dei Knicks si ferma
45 giorni, tanto è passato dall’ultima sconfitta dei Knicks, battuti da Atlanta in gara-3 del primo turno lo scorso 23 aprile. Da lì in poi la cavalcata di Jalen Brunson e compagni si è fatta inarrestabile, tanto che prima gli Hawks e poi Philadelphia e Cleveland non erano stati in grado di batterli nemmeno una volta. Impresa non riuscita nemmeno a San Antonio nei primi due episodi delle Finals, tanto che la striscia di vittorie consecutive di New York era arrivata a 13, superando proprio gli Spurs del 1999, fermi a quota 12. Nel mirino dei ragazzi di coach Mike Brown rimanevano quindi solo gli Warriors del 2017, capaci di infilare 15 vittorie consecutive prima della sconfitta in gara-4 delle Finals, ma ai Knicks è invece stata fatale gara-3 della serie per il titolo. E ora, riassaggiato il sapore amaro della sconfitta dopo oltre un mese e mezzo, New York resta favorita per la vittoria finale, ma deve in qualche modo ricominciare tutto da capo.