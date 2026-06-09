L’attesa al Madison Square Garden era spasmodica e i tifosi dei Knicks speravano di celebrare il ritorno delle Finals a New York dopo 27 anni con la vittoria del 3-0, preludio alla conquista del titolo che in città manca dal 1973. Invece a vincere è stata San Antonio, che ha così riaperto la serie e ha interrotto l’incredibile striscia di 13 vittorie consecutive ai playoff di Jalen Brunson, che non perdevano dallo scorso 23 aprile

Quando Stephon Castle segna il secondo dei due liberi che portano San Antonio sul +4 a 7 secondi dalla fine, molti dei 19.812 spettatori che affollano il Madison Square Garden lasciano i loro posti e si avviano verso l’uscita, forse preoccupati dal prevedibile caos attorno al palazzetto, a cui ha contribuito la presenza alla partita del presidente Donald Trump. Di certo la delusione è forte tra i sostenitori dei Knicks, che in gara-3, con il ritorno delle Finals a New York dopo 27 anni, sentivano di avere un appuntamento con la storia. Gli Spurs, però, trascinati da Victor Wembanyama, hanno rovinato la festa, già pronta a partire nel caso di successo e quindi di 3-0 nella serie, preludio quasi scontato alla conquista del titolo che in città manca da 53 anni. E il 115-111 con cui Wembanyama e compagni hanno riaperto la corsa verso il Larry O’Brien Trophy ha anche chiuso una striscia straordinaria di vittorie che aveva reso i Knicks apparentemente imbattibili.