Introduzione
In gara-4 San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul +27. New York torna a -15 nel 3° quarto, ma nel 4° quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a +20, da lì inizia la più grande rimonta nella storia delle Finals, con protagonisti principali Jalen Brunson, che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e OG Anunoby, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i 2 punti che a 1.2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria a dir poco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Il racconto e gli highlights di gara-4 delle NBA Finals 2026
Quello che devi sapere
NEW YORK KNICKS-SAN ANTONIO SPURS GARA-4 107-106 (SERIE 3-1)
Dopo aver vinto con autorevolezza gara-3, gli Spurs sembrano zittire il Madison Square Garden anche in gara-4 con un primo tempo ai limiti della perfezione, in cui gli ospiti tirano 14/26 dalla lunga distanza facendo segnare un record assoluto per le Finals quanto a triple segnate e vanno negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul +27. E San Antonio appare in controllo della partita anche quando i Knicks tornano a -15, riportandosi anche sul +20 a inizio del 4° quarto. Da lì in poi, però, inizia quella che è semplicemente la più grande rimonta nella storia delle Finals, con Jalen Brunson che a 1:22 dalla fine regala il primo vantaggio della partita ai suoi sul 105-104. Due liberi di Stephon Castle riportano a +1 gli Spurs, ma una serie di errori davvero incredibili da parte dei texani porta all’ultimo tiro per New York. La palla è ovviamente nelle mani di Brunson, il suo tiro è corto ma OG Anunoby, forse il migliore in campo, arriva primo sul rimbalzo e segna il canestro del nuovo controsorpasso. E con 1.2 secondi da giocare San Antonio quasi non riesce nemmeno a tirare, chiudendo un finale tragico per gli Spurs ora sotto 1-3 nella serie
LA PIÙ GRANDE RIMONTA NELLA STORIA DELLE FINALS
A 9:33 dal termine della partita, il canestro di Victor Wembanyama che riporta a +20 San Antonio sembra poter scrivere la parola fine a gara-4 e quindi riportare la serie sul 2-2. I Knicks, però, reagiscono con un parziale di 8-0 che risveglia il pubblico, fin lì quasi stordito dalla prestazione degli ospiti, e la difesa dei Knicks, completamente fuori giri nella prima metà di gara. Il risultato è che negli ultimi 9 minuti e mezzo New York piazza un incredibile 32-11 che porta al punto a punto finale, vinto in volata nel delirio di un Madison Square Garden in completo delirio
ANUNOBY EROE DELLA SERATA
OG Anunoby chiude la sua gara-4 con 33 punti, 10/15 dal campo e 7/9 da tre, ma non sono tanto queste incredibili statistiche a renderlo il migliore in campo, quanto il rimbalzo offensivo, il primo della sua partita, che lui, autore della rimessa sull’ultimo possesso dei Knicks, va a strappare sull’errore di Brunson trasformandolo nel canestro che a 1.2 secondi decide la gara e forse la serie e che di certo resterà a lungo nella storia della NBA
GUARDA IL CANESTRO DELLA VITTORIA DI ANUNOBY
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI ANUNOBY
BRUNSON L’ANIMA DEI KNICKS
Il tabellino dice 36 punti e 12/25 dal campo, ma come nel caso di Anunoby le cifre non dicono tutto della strepitosa partita giocata da Brunson. Un Brunson che segna il suo primo canestro dal campo solo dopo 2 minuti nel 2° quarto, ma che non smette mai di tentare di tenere a galla i suoi e nel 4° quarto è ancora una volta l’anima dei Knicks. Il suo appoggio a 1:22 dalla fine porta avanti New York culminando la clamorosa rimonta e anche se il tiro della possibile vittoria non gli riesce, senza di lui gara-4 sarebbe probabilmente finita già all’intervallo lungo
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI BRUNSON
IL 1° QUARTO PERFETTO DEGLI SPURS
I 2 falli dopo un minuto di gioco fischiati a Towns cambiano completamente il piano partita di New York e gli Spurs ne approfittano, toccando il +15, massimo vantaggio all’interno della serie, a 3 minuti dal termine della prima frazione di gioco, chiusa poi a +19 tirando con il 65.7% dal campo e il 60% da tre senza nemmeno una palla persa, mentre la difesa non concede un tiro decente ai Knicks, che viceversa tirano con il 29.4% e perdono già 4 palloni, non trovando risposte in entrambe le metà campo
UN WEMBANYAMA A DUE FACCE
I lunghi tentacoli di Victor Wembanyama sembrano allungarsi su gara-4, perché è lui il motore del primo tempo impeccabile degli Spurs, in cui segna 16 punti e manda subito in crisi sia Karl-Anthony Towns che Mitchell Robinson. Nella ripresa, però, il francese sembra aver esaurito le energie, le sue scelte di tiro si fanno spesso e volentieri incomprensibili e alla fine i suoi 24 punti e 13 rimbalzi con 9/25 dal campo non evitano il crollo verticale di San Antonio, su cui pesa tantissimo anche lo 0/2 dalla lunetta a 1:44 dal termine
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica dalle 12 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW gara-4 delle Finals tra New York e San Antonio con commento in italiano a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
LA NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA