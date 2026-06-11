Dopo aver vinto con autorevolezza gara-3, gli Spurs sembrano zittire il Madison Square Garden anche in gara-4 con un primo tempo ai limiti della perfezione, in cui gli ospiti tirano 14/26 dalla lunga distanza facendo segnare un record assoluto per le Finals quanto a triple segnate e vanno negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul +27. E San Antonio appare in controllo della partita anche quando i Knicks tornano a -15, riportandosi anche sul +20 a inizio del 4° quarto. Da lì in poi, però, inizia quella che è semplicemente la più grande rimonta nella storia delle Finals, con Jalen Brunson che a 1:22 dalla fine regala il primo vantaggio della partita ai suoi sul 105-104. Due liberi di Stephon Castle riportano a +1 gli Spurs, ma una serie di errori davvero incredibili da parte dei texani porta all’ultimo tiro per New York. La palla è ovviamente nelle mani di Brunson, il suo tiro è corto ma OG Anunoby, forse il migliore in campo, arriva primo sul rimbalzo e segna il canestro del nuovo controsorpasso. E con 1.2 secondi da giocare San Antonio quasi non riesce nemmeno a tirare, chiudendo un finale tragico per gli Spurs ora sotto 1-3 nella serie