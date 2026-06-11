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New York-San Antonio, Brunson stoico, Wemby delude: le pagelle di gara-4 delle NBA Finals

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Gara-4 delle NBA Finals è già a pieno diritto un instant classic, con la rimonta folle dei Knicks, capaci di vincere sulle spalle di OG Anunoby e Jalen Brunson dopo essere stati sotto di 29 punti e il crollo degli Spurs, simboleggiato da un Victor Wembanyama eccellente nel primo tempo ma assente dopo l’intervallo lungo. Le pagelle a giocatori e allenatori dopo gara-4 delle Finals

GARA-4 DELLE FINALS: RACCONTO E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

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