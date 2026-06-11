Al termine dell'incredibile rimonta di gara-4, i tifosi dei New York Knicks si sono riversati nelle strade attorno al Madison Square Garden, festeggiando il successo che vale il 3-1 nella serie. Come da tradizione anche l'Empire State Building, simbolo della città, si è colorato di blu e di arancio per festeggiare il successo che porta i Knicks a una sola vittoria da un titolo che manca da 53 anni. La festa in città testimoniata dall'inviato di Sky Sport Gianluigi Bagnulo

Dopo l'incredibile rimonta di gara-4 i tifosi dei New York Knicks si sono riversati nelle strade attorno al Madison Square Garden, intonando il classico "Popopopopo" sulle note dei White Stripes per festeggiare tutti assieme il successo che ha portato la squadra a una sola vittoria da un titolo NBA che manca da 53 anni, accompagnando la festa con le urla "Knicks in 5!" per spingere Jalen Brunson e compagni alla vittoria già nella prossima gara della serie finale, che si disputerà a San Antonio. Anche l'Empire State Building, simbolo della città di New York, si è illuminato con il blu e con l'arancio, colori dei Knicks che con l'incredibile rimonta in gara-4 delle NBA Finals si sono portati sul 3-1 nella serie contro i San Antonio Spurs.