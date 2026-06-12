Hart: "OG mi ha salvato da una vita di rimpianti"

Tutto è bene quel che finisce bene , e per i New York Knicks gara-4 è finita benissimo — col canestro in tap-in di OG Anunoby che ha suggellato la più grande rimonta nella storia delle NBA Finals . Tra i mille momenti emozionanti del secondo tempo di gara-4, però, è andato quasi perso un errore che avrebbe potuto costare la carriera a Josh Hart . A due minuti dalla fine del quarto periodo con i San Antonio Spurs avanti di una lunghezza, Hart ha recuperato un pallone in difesa e si è lanciato da solo in contropiede per il canestro che sarebbe valso il primo vantaggio nella partita per i Knicks. Hart invece è rimasto indeciso tra schiacciare e appoggiare, sbagliando il più incredibile dei tiri a tu per tu col canestro .

Un errore che sarebbe potuto costare la partita ai Knicks e che ha lasciato Hart visibilmente scosso sia in campo (dove ha commesso un errore madornale non tagliando fuori Steph Castle a 30 secondi dalla fine, pur comunque dando il suo contributo come sempre) e soprattutto dopo, dove la sua espressione contrita era in netto contrasto con l’euforia tutta attorno. "Devo fare un ringraziamento speciale a OG Anunoby" ha detto Hart al termine della sua conferenza stampa, senza che nessun giornalista gli avesse chiesto nulla. "Mi ha salvato da una vita di rimpianti, almeno per quanto riguarda questa partita". I Knicks però hanno comunque vinto gara-4 nella maniera più incredibile di sempre e il suo errore rimarrà solo una nota a piè di pagina di cui ridere quando e se New York riuscirà a vincere queste finali.