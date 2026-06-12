Introduzione
Dopo le prime quattro partite della serie finale, OG Anunoby è balzato in testa alla corsa per il premio di MVP delle Finals, sia per la continuità di rendimento avuta nel corso delle quattro gare che per l’incredibile canestro con cui ha consegnato la vittoria ai New York Knicks in gara-4. Ecco la top-5 secondo Shaun Powell di NBA.com
Quello che devi sapere
5. DYLAN HARPER, SAN ANTONIO SPURS
- Statistiche: 16.3 punti, 6.8 rimbalzi, 2.8 assist
- Anche in gara-4 è arrivata una prestazione in doppia cifra — il più giovane a farlo nelle finali NBA — insieme a una difesa affidabile. I compagni di squadra lo hanno cercato nei momenti più difficili della partita, e ha solamente 20 anni — diventando il più giovane di sempre a segnare almeno 20 punti in una gara di finale. Harper sta anche andando a rimbalzo a un ritmo più alto di qualsiasi guardia in questa serie, e per questo si posiziona anche davanti a Steph Castle
4. JALEN BRUNSON, NEW YORK KNICKS
- Statistiche: 29.5 punti, 4.5 rimbalzi, 5 assist
- In gara-4 è arrivata finalmente una gara efficiente al tiro ed è stato fondamentale coi suoi 36 punti per tenere in piedi i Knicks quando rischiavano di crollare. Le attenzioni sono andate tutte su Anunoby che ha corretto al volo un suo errore, ma in precedenza Brunson aveva segnato canestri pesanti e gestito bene la pressione su di lui da parte dell’asfissiante difesa degli Spurs. Con una grande prova in gara-5, può anche vincere il premio perché comunque il Knick più importante resta lui
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3. VICTOR WEMBANYAMA, SAN ANTONIO SPURS
- Statistiche: 27.8 punti, 10.5 rimbalzi, 3.3 stoppate
- Se gli Spurs avessero vinto, lui sarebbe stato probabilmente in cima a questa classifica — ma non è successo ed è anche per demeriti suoi, visto che nel secondo tempo dopo il fallo flagrant ai danni di Towns non è più riuscito ad avere lo stesso impatto in campo, né in attacco né in difesa. È già migliorato molto rispetto alle prime partite, ma per vincere il titolo serve qualcosa di più
2. KARL-ANTHONY TOWNS, NEW YORK KNICKS
- Statistiche: 15.8 punti, 10.8 rimbalzi, 2.8 assist
- Dopo le prime due partite era lui l’MVP della serie, ma a New York non ha avuto lo stesso tipo di impatto anche per problemi di falli, specialmente all’inizio di gara-4. Nel quarto periodo è però riuscito finalmente a sbloccarsi dal punto di vista realizzativo (nelle prime tre partite non aveva mai segnato nel quarto quarto) e la sua deviazione sull’ultima rimessa della partita è stata decisiva
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1. OG ANUNOBY, NEW YORK KNICKS
- Statistiche: 23.8 punti, 4 rimbalzi, 1.3 assist
- Il tap-in con cui ha deciso gara-4 è già nella leggenda, ma è solo la ciliegina su una torta da 33 punti con 10/15 al tiro di cui 7/9 da tre punti a cui ha aggiunto una giocata altrettanto cruciale, andando a stoppare De’Aaron Fox lanciato verso il canestro a 11 secondi dalla fine. In generale sta tirando col 55% da tre punti nella serie realizzando 24 punti a partita, e la sua difesa è sempre ai massimi livelli: con un’altra prova solida in una vittoria dei Knicks, il premio di MVP delle finali sarebbe meritatamente suo
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