Introduzione

Dopo le prime quattro partite della serie finale, OG Anunoby è balzato in testa alla corsa per il premio di MVP delle Finals, sia per la continuità di rendimento avuta nel corso delle quattro gare che per l’incredibile canestro con cui ha consegnato la vittoria ai New York Knicks in gara-4. Ecco la top-5 secondo Shaun Powell di NBA.com