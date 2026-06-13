Tra le squadre citate da Marc Stein come possibili destinazioni di Brown ci sono i Portland Trail Blazers, gli Houston Rockets e gli Atlanta Hawks. Nel primo caso l’interesse sarebbe soprattutto dei Bucks: i Blazers infatti hanno i diritti sulle scelte 2028 e 2030 di Milwaukee, che inserirebbero in un’ipotetico scambio per arrivare a Brown insieme a Shaedon Sharpe, Jerami Grant e probabilmente Scoot Henderson. Dal punto di vista dei salari, questo scambio a tre funzionerebbe