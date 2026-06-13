Introduzione
Per arrivare a Giannis Antetokounmpo, i Boston Celtics sarebbero costretti a cedere Jaylen Brown, il quale però non rimarrebbe ai Milwaukee Bucks ma verrebbe girato ad una terza squadra. Tra quelle interessate ci sono i Portland Trail Blazers, gli Houston Rockets e gli Atlanta Hawks, anche se non sarà semplice far funzionare lo scambio per via degli alti stipendi dei giocatori coinvolti
Quello che devi sapere
L’INTERESSE DI BOSTON PER GIANNIS
Mancano dieci giorni al Draft e entro quella data dovremmo conoscere il futuro di Giannis Antetokounmpo. Tra le squadre maggiormente interessate al greco ci sono anche i Boston Celtics, che secondo le ultime voci sembrerebbero disposti a cedere qualsiasi giocatore del loro roster tranne Jayson Tatum, a cui vorrebbero affiancare proprio Antetokounmpo
TUTTE LE VOCI SULLA SITUAZIONE GIANNIS
JAYLEN BROWN DA SACRIFICARE PER GIANNIS
In uno scenario del genere a farne le spese sarebbe inevitabilmente Jaylen Brown, uno dei pochi giocatori che ha un contratto tale (57 milioni nella prossima stagione) da poter pareggiare da solo quello del greco (58.4). I Milwaukee Bucks però, essendo destinati a una ricostruzione senza Antetokounmpo, non avrebbero interesse a tenere Brown in squadra, rendendo così necessario trovare una terza squadra a cui dirottare l’MVP delle Finals 2024 per ricevere in cambio giocatori giovani e asset
L’IPOTETICO SCAMBIO COI BLAZERS
Tra le squadre citate da Marc Stein come possibili destinazioni di Brown ci sono i Portland Trail Blazers, gli Houston Rockets e gli Atlanta Hawks. Nel primo caso l’interesse sarebbe soprattutto dei Bucks: i Blazers infatti hanno i diritti sulle scelte 2028 e 2030 di Milwaukee, che inserirebbero in un’ipotetico scambio per arrivare a Brown insieme a Shaedon Sharpe, Jerami Grant e probabilmente Scoot Henderson. Dal punto di vista dei salari, questo scambio a tre funzionerebbe
L’IPOTETICO SCAMBIO COI ROCKETS
Dopo la delusione per l’eliminazione al primo turno dei playoff, i Rockets potrebbero essere interessati a Brown, già allenato a Boston da coach Ime Udoka con soddisfazione di entrambi. Per riuscire a far funzionare lo scambio i texani dovrebbero rinunciare ad Alperen Sengun, Jabari Smith Jr e Reed Sheppard oltre a delle scelte al Draft: con l’inserimento di quei tre giocatori in direzione Milwaukee, lo scambio funzionerebbe dal punto di vista dei salari
L’IPOTETICO SCAMBIO CON GLI HAWKS
Brown è un orgoglioso figlio dello stato della Georgia e mantiene grandi legami con la città di Atlanta, da sempre considerata casa. Trovare un pacchetto di giocatori che possa intrigare i Bucks è però molto più complicato: dando per intoccabili Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker e Dyson Daniels, Atlanta dovrebbe cedere di fatto tutti gli altri giocatori del roster (Onyeka Okongwu, Corey Kispert, Zaccharie Risacher e Dyson Daniels) per far tornare i conti, e non si tratta di un pacchetto particolarmente allettante per Milwaukee.