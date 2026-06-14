Introduzione

I New York Knicks sono campioni NBA 53 anni dopo l'ultima volta. In gara-5 è arrivata un'altra vittoria in rimonta ai danni dei San Antonio Spurs per 94-90, recuperando 16 punti di svantaggio sulle spalle di un leggendario Jalen Brunson da 45 punti, nominato MVP delle finali. I Knicks trovano tutte le giocate giuste nell'ennesimo finale punto a punto di queste intensissime Finals, rendendo inutile una prova da 25 punti del rookie Dylan Harper e la doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi di Victor Wembanyama. Guarda gara-5 alle 12, 17.15 e 21 su Sky Sport Basket, alle 19.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina