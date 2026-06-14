I New York Knicks sono campioni NBA per la stagione 2025-26 al termine di una cavalcata playoff che è già leggenda dello sport della Grande Mela. A 53 anni di distanza dall'ultima volta, Jalen Brunson e compagni sono riusciti a riportare il titolo a New York al termine di una gara-5 vinta ancora una volta in rimonta, approfittando dell'inesperienza di Victor Wembanyama e di tutti gli Spurs. Le pagelle di gara-5 tengono in conto anche il resto della serie e non solo i 48 minuti del Frost Bank Center

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