Partivano favoriti alla vigilia, dopo aver eliminato i Thunder campioni in carica la loro ascesa verso la vetta della NBA sembrava irrefrenabile, ma alle Finals gli Spurs hanno subito una brusca battuta d’arresto. Nel 4-1 subìto dai Knicks ci sono anche diversi spunti positivi per San Antonio, che chiude questa stagione con tre interrogativi a cui nei prossimi mesi occorrerà trovare risposte concrete per poter puntare alla rivincita
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