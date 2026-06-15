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Le tre domande che San Antonio si porta via dalle Finals NBA

Dario Costa
©Getty

Partivano favoriti alla vigilia, dopo aver eliminato i Thunder campioni in carica la loro ascesa verso la vetta della NBA sembrava irrefrenabile, ma alle Finals gli Spurs hanno subito una brusca battuta d’arresto. Nel 4-1 subìto dai Knicks ci sono anche diversi spunti positivi per San Antonio, che chiude questa stagione con tre interrogativi a cui nei prossimi mesi occorrerà trovare risposte concrete per poter puntare alla rivincita

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