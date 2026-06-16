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NBA, frattura al piede per Alex Sarr in allenamento: sarà pronto per la stagione

NBA
©Getty

Il lungo degli Washington Wizards Alex Sarr ha riportato una frattura al piede destro durante un allenamento della scorsa settimana. Il francese dovrebbe recuperare in tempo per l’inizio della stagione 2026-27, la sua terza della carriera che potrebbe proiettarlo a un ruolo di primo piano nel futuro della franchigia

L’estate è sempre un momento cruciale per i giocatori NBA, specialmente per quelli più giovani. Quella di Alex Sarr, però, ha subito un brutto contraccolpo: come riportato da ESPN, il lungo francese degli Washington Wizards ha riportato una frattura al piede destro la scorsa settimana durante un allenamento ed è già stato operato. Ci si aspetta che Sarr sia pronto per l’inizio della stagione 2026-27, nella quale gli Wizards — dopo aver perso almeno 64 partite in ciascuna delle ultime tre annate — contano di fare un salto in avanti con la presenza a tempo pieno di Trae Young e Anthony Davis, oltre al giocatore che verrà scelto alla numero 1 del prossimo Draft. Questi tre nuovi giocatori insieme a un nucleo di giovani come Kyshawn George, Tre Johnson, Bub Carrington e Will Riley potranno aiutare Sarr a fare un passo ulteriore nella sua carriera, alla vigilia di una terza stagione al termine della quale potrà discutere un’estensione di contratto con la franchigia della capitale.

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