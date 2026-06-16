L’estate è sempre un momento cruciale per i giocatori NBA, specialmente per quelli più giovani. Quella di Alex Sarr, però, ha subito un brutto contraccolpo: come riportato da ESPN, il lungo francese degli Washington Wizards ha riportato una frattura al piede destro la scorsa settimana durante un allenamento ed è già stato operato. Ci si aspetta che Sarr sia pronto per l’inizio della stagione 2026-27, nella quale gli Wizards — dopo aver perso almeno 64 partite in ciascuna delle ultime tre annate — contano di fare un salto in avanti con la presenza a tempo pieno di Trae Young e Anthony Davis, oltre al giocatore che verrà scelto alla numero 1 del prossimo Draft. Questi tre nuovi giocatori insieme a un nucleo di giovani come Kyshawn George, Tre Johnson, Bub Carrington e Will Riley potranno aiutare Sarr a fare un passo ulteriore nella sua carriera, alla vigilia di una terza stagione al termine della quale potrà discutere un’estensione di contratto con la franchigia della capitale.