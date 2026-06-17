La fine dei playoff apre ufficialmente il periodo del mercato, con le squadre che possono parlare con i propri giocatori senza alcuna restrizione per trovare accordi da ratificare poi il 1 luglio. Secondo ESPN, i Lakers e LeBron James sono già in trattativa per un nuovo contratto, così da proseguire insieme anche nella prossima stagione
LeBron James qualche settimana fa aveva detto che una definizione del suo futuro sarebbe potuta arrivare anche a estate inoltrata, ma a quanto pare si è già cominciato adesso. Con la conclusione delle NBA Finals, infatti, si apre ufficialmente il periodo in cui le squadre possono parlare con i propri free agent (e non con quelli della altre squadre) per trovare un nuovo accordo da ratificare poi a partire dall’1 luglio, data ufficiale di apertura della free agency. Secondo quanto riportato da Brian Windhorst di ESPN, i Lakers e LeBron James sono già in trattativa: "Credo che in questo momento la concentrazione sia tutta sul trovare un accordo con i Lakers" ha detto il giornalista. "Ora che ha il permesso di trattare con i Lakers ci sono delle negoziazioni e delle discussioni in corso". Ovviamente discutere non significa essere automaticamente d’accordo, ma entrambe le parti hanno interesse a portare avanti una partnership che va avanti dal 2018 e darsi un’altra chance di vincere insieme, sperando in una maggiore salute rispetto a quella della passata stagione.