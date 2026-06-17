LeBron James qualche settimana fa aveva detto che una definizione del suo futuro sarebbe potuta arrivare anche a estate inoltrata, ma a quanto pare si è già cominciato adesso. Con la conclusione delle NBA Finals, infatti, si apre ufficialmente il periodo in cui le squadre possono parlare con i propri free agent (e non con quelli della altre squadre) per trovare un nuovo accordo da ratificare poi a partire dall’1 luglio, data ufficiale di apertura della free agency. Secondo quanto riportato da Brian Windhorst di ESPN, i Lakers e LeBron James sono già in trattativa: "Credo che in questo momento la concentrazione sia tutta sul trovare un accordo con i Lakers" ha detto il giornalista. "Ora che ha il permesso di trattare con i Lakers ci sono delle negoziazioni e delle discussioni in corso". Ovviamente discutere non significa essere automaticamente d’accordo, ma entrambe le parti hanno interesse a portare avanti una partnership che va avanti dal 2018 e darsi un’altra chance di vincere insieme, sperando in una maggiore salute rispetto a quella della passata stagione.

Approfondimento LeBron aspetta offerta e spiegazione dai Lakers