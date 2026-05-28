LeBron James aspetta un'offerta da parte dei Los Angeles Lakers, e se sarà inferiore al massimo salariale, chiederà una spiegazione sul motivo e su quali giocatori la squadra intende prendere per migliorare coi soldi risparmiati per lui. Questo è lo scenario raccontato da Brian Windhorst di ESPN, che ha anche elencato le squadre con cui potrebbe firmare in free agency

Il futuro di LeBron James continua a tenere banco, visto che per la prima volta in carriera sarà free agent per volontà altrui (visto che non ha un contratto per l’anno prossimo) e non per volontà propria. Secondo quanto riportato da Brian Windhorst di ESPN parlando con persone vicine al Re, James si aspetta che i Lakers si presentino da lui con un’offerta contrattuale e, se non sarà per il massimo salariale, abbiano una spiegazione del motivo. In più James intende sapere quali altri giocatori vorrebbero prendere sul mercato per migliorare la squadra con i soldi risparmiati con il suo eventuale contratto al ribasso. I Lakers infatti potrebbero avere fino a 47 milioni di dollari in spazio salariale sul mercato rinunciando ai diritti di tutti i loro free agent (LeBron, Deandre Ayton, Marchs Smart, Rui Hachimura e Luke Kennard su tutti) e tenendo solo quelli di Austin Reaves per rifirmarlo in estate, ma a quel punto James non avrebbe più incentivi a rimanere in gialloviola e potrebbe firmare lo stesso contratto con qualsiasi altra squadra.