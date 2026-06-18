Nel loro percorso di avvicinamento alla parata per il titolo — da seguire a partire dalle 16 su Sky Sport Basket e in live streaming su SkySport.it — i membri dei New York Knicks sono stati un po’ ovunque. Da Jimmy Fallon al Today Show fino a Good Morning America, negli ultimi giorni i Knicks si sono goduti l’amore di una città e di una tifoseria che li ricorderà per sempre. E non ci limitiamo solamente alla pallacanestro: Josh Hart e Jalen Brunson sono stati infatti ospiti dei New York Yankees del baseball per realizzare il tradizionale primo lancio della partita prima della sfida interna ai Chicago White Sox. Un momento che ha portato ad un’ovazione per i due giocatori dei Knicks, come accaduto poi durante la partita quando sono stati inquadrati. Per Brunson è la seconda volta che viene chiamato a effettuare il primo lancio (era già successo nel luglio del 2024 dopo il suo rinnovo coi Knicks), mentre per Hart il baseball è un affare di famiglia. Il numero 3 dei Knicks è infatti pronipote di Elston Howard, ricevitore degli anni ’50 e ‘60 il cui numero 32 è stato ritirato dalla squadra di baseball dopo una carriera in cui è stato nominato 12 volte All-Star e MVP nel 1963, nonché quattro volte campione delle World Series.

Approfondimento Knicks, parata oggi alle 16 su Sky e streaming