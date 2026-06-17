È passato così tanto tempo dai due titoli NBA dei New York Knicks che ci si è dimenticati che nella loro storia non c’è mai stata una parata per quei due campionati vinti . Nel 1970 e nel 1973 si tennero infatti solamente due cerimonie celebrative , ma la parata per le strade della città per le squadre campioni è una tradizione che è arrivata solamente in un secondo momento. Per questo quella che attende i Knicks sarà probabilmente la più grande parata di sempre , e potrete seguirla su Sky Sport Basket e NOW a partire dalle 16 di giovedì 18 giugno , con collegamenti su Sky Sport 24 per i momenti più belli dei festeggiamenti.

Le parole del sindaco

"Per più di 50 anni, i newyorkesi hanno aspettato questo momento" ha dichiarato Mamdani. "Questa città non ha mai smesso di credere nei Knicks. E questa squadra ha realizzato quella speranza con grinta, resilienza e cuore, proprio come i cinque distretti. I newyorkesi hanno fatto il tifo per la nostra squadra dai salotti affollati nel Bronx ai watch party a Brooklyn, dai bar del Queens a Staten Island fino a Manhattan e il Madison Square Garden stesso. Ora è il momento per la nostra città di festeggiare insieme. Bing bong".