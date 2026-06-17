La città di New York si prepara a vivere una giornata storica con la prima parata per celebrare il titolo dei suoi Knicks. La sfilata dei nuovi campioni NBA sarà in diretta su Sky Sport Basket a partire dalle 16 di giovedì 18 giugno, con collegamenti a Sky Sport 24 per i momenti più belli dei festeggiamenti
È passato così tanto tempo dai due titoli NBA dei New York Knicks che ci si è dimenticati che nella loro storia non c’è mai stata una parata per quei due campionati vinti. Nel 1970 e nel 1973 si tennero infatti solamente due cerimonie celebrative, ma la parata per le strade della città per le squadre campioni è una tradizione che è arrivata solamente in un secondo momento. Per questo quella che attende i Knicks sarà probabilmente la più grande parata di sempre, e potrete seguirla su Sky Sport Basket e NOW a partire dalle 16 di giovedì 18 giugno, con collegamenti su Sky Sport 24 per i momenti più belli dei festeggiamenti.
Il percorso della parata
I Knicks attraverseranno quello che è conosciuto come il "Canyon of Heroes", partendo vicino a Bowling Green nella parte sud dell’isola per poi risalire un miglio lungo la Broadway, fino ad arrivare alla City Hall dove il sindaco Zohran Kwame Mamdani consegnerà loro le chiavi della città in una cerimonia a numero chiuso con i biglietti assegnati tramite una lotteria. Lungo le strade della città invece tutti potranno assistere al passaggio dei campioni NBA.
Approfondimento
I motivi per cui ricorderemo il titolo dei Knicks
Le parole del sindaco
"Per più di 50 anni, i newyorkesi hanno aspettato questo momento" ha dichiarato Mamdani. "Questa città non ha mai smesso di credere nei Knicks. E questa squadra ha realizzato quella speranza con grinta, resilienza e cuore, proprio come i cinque distretti. I newyorkesi hanno fatto il tifo per la nostra squadra dai salotti affollati nel Bronx ai watch party a Brooklyn, dai bar del Queens a Staten Island fino a Manhattan e il Madison Square Garden stesso. Ora è il momento per la nostra città di festeggiare insieme. Bing bong".