La giornata di ieri è stata memorabile per i Knicks e per i loro tifosi, accorsi in quasi due milioni alla parata per festeggiare il titolo riportato in città dopo oltre mezzo secolo. E se Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns sono stati osannati dalla folla, è andata un po’ meno bene a Tyler Kolek, panchinaro non proprio conosciutissimo ai non appassionati che ad un certo punto è stato fermato dalla polizia, che lo aveva scambiato per un tifoso saltato oltre le transenne

LE FOTO MIGLIORI DELLA PARATA DEI KNICKS