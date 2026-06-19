Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Kolek alla parata dei Knicks: la polizia lo ferma scambiandolo per un tifoso

NBA

La giornata di ieri è stata memorabile per i Knicks e per i loro tifosi, accorsi in quasi due milioni alla parata per festeggiare il titolo riportato in città dopo oltre mezzo secolo. E se Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns sono stati osannati dalla folla, è andata un po’ meno bene a Tyler Kolek, panchinaro non proprio conosciutissimo ai non appassionati che ad un certo punto è stato fermato dalla polizia, che lo aveva scambiato per un tifoso saltato oltre le transenne

LE FOTO MIGLIORI DELLA PARATA DEI KNICKS

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Mercato: Doncic chiede un centro ai Lakers

NBA

Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale del mercato NBA, o meglio a quella del mercato dei...

Dybantsa: "Non vedo l’ora di affrontare LeBron"

NBA

A pochi giorni dal Draft rimane il grande favorito per la prima scelta, nelle mani di Washington,...

Kolek scambiato per tifoso alla parata dei Knicks

NBA

La giornata di ieri è stata memorabile per i Knicks e per i loro tifosi, accorsi in quasi due...

La parata dei Knicks: cronaca della grande festa

NBA

I New York Knicks hanno festeggiato il titolo NBA con la tradizionale parata per le strade di...

Hart e Brunson osannati allo Yankee Stadium

NBA

Josh Hart e Jalen Brunson sono stati ospiti d’onore allo Yankee Stadium, realizzando il...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS