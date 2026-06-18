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Knicks campioni NBA 2026, le foto della parata e della festa a New York

NBA fotogallery
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In città il titolo NBA mancava dal 1973 e dopo un’attesa di oltre mezzo secolo New York ha accolto i Knicks freschi campioni dopo la vittoria alle Finals con una parata davvero indimenticabile. Oltre un milione di persone hanno accompagnato Jalen Brunson e compagni mentre sfilavano per le vie di Manhattan, qui le foto dei momenti più significativi di una grande festa che rimarrà nella storia

LA PARATA DEI KNICKS MOMENTO PER MOMENTO: CRONACA DI UNA GIORNATA INDIMENTICABILE 

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