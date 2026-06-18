Knicks campioni NBA 2026, le foto della parata e della festa a New York

In città il titolo NBA mancava dal 1973 e dopo un’attesa di oltre mezzo secolo New York ha accolto i Knicks freschi campioni dopo la vittoria alle Finals con una parata davvero indimenticabile. Oltre un milione di persone hanno accompagnato Jalen Brunson e compagni mentre sfilavano per le vie di Manhattan, qui le foto dei momenti più significativi di una grande festa che rimarrà nella storia
LA PARATA DEI KNICKS MOMENTO PER MOMENTO: CRONACA DI UNA GIORNATA INDIMENTICABILE
- Sono passati 53 anni dall'ultimo titolo vinto dai Knicks, e qualche tifoso ancora stenta a credere che New York abbia davvero vinto le Finals
- Mancavano ancora due ore abbondanti all'inizio della parata quando la polizia ha dovuto chiudere gli accessi al percorso previsto in quanto non c'era letteralmente più spazio per altre persone
- La passione per la pallacanestro, e per i Knicks in particolare, contagia la città
- Il percorso della parata era già stato preso d'assalto dai tifosi fin dalla notte precedente, e per chi non ce l'ha fatta ad accaparrarsi un posto sono stati predispotsi maxischermi su cui seguire tutte le celebrazioni
- Alberi, lampioni, statue: vale tutto a New York e ogni luogo rialzato rispetto alla strada torna utile per poter dare almeno un'occhiata ai propri beniamini che sfilano
- Non solo per strada, i tifosi dei Knicks hanno provato a seguire la parata anche dalle finestre dei palazzi di New York
- In attesa di concedere ai campioni NBA le chiavi della città, il sindaco di New York non si perde nemmeno un momento della parata
- L'aveva promesso alla vigilia della parata e ha mantenuto la parola: Mitchell Robinson si è presentato a bordo del suo amatissimo pickup customizzato con i colori dei Knicks
- Non hanno mai fatto mancare il loro calore, nemmeno nei momenti di maggior difficoltà, e Robinson ringrazia i tifosi dei Knicks
- Quello appena vinto è il suo primo titolo NBA da capo allenatore e alla parata coach Mike Brown ha un'energia inesauribile
- La parata, come ampiamente previsto, procede con lentezza tra due ali di folla che inneggia ai Knicks campioni NBA
- Immancabile accanto agli altri super tifosi VIP Spike Lee e Ben Stiller, alla parata Timothée Chalamet si appropria del micrfonono e incita la folla accorsa per le strade di New York
- Tifoso dei Knicks per antonomasia e presenza immancabile alle partite dei suoi beniamini, alla parata Spike Lee quasi si fa sopraffare dalle emozioni
- Non mancano le trovate ironiche alla parata, con i tifosi che mandano una dedica a Victor Wembanyama, spauracchio poi battuto alle Finals
- Tra le tante canotte e magliette sfoggiate dai tifosi ce ne sono anche di quelle dedicate alle leggende del passato come Patrick Ewing
- Uomo simbolo degli ultimi Knicks campioni nel 1973, Walt 'Clyde' Frazier non poteva mancara alla parata
- Tra i più applauditi dai tifosi e di certo tra i più emozionati alla parata c'è Kark-Anthony Towns, il primo ad arrivare tenendo tra le mani il Larry O'Brien Trophy
- Anche Jalen Brunson, capitano dei Knicks e MVP delle Finals, si coccola il trofeo attorniato dai famigliari
- Il municipio di New York celebra così il titolo vinto dai Knicks, dedicando ai campioni NBA tutta la sua facciata
- La celebrazione del titolo dei Knicks si chiude proprio alla City Hall, sede del municipio, dove giocatori, staff tecnico e proprietà ricevono le chiavi della città da parte del sindaco Mamdani e quindi salutano i tifosi sulle notte di 'Emire State Of Mind' suonata live da Alicia Keys