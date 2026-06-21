Introduzione

Lungo di sostanza che in uscita dalla panchina porta fisico e combattività, Isaiah Stewart potrebbe lasciare Detroit, dove rischia di avere poco spazio, e sulle sue tracce ci sarebbero almeno cinque squadre molto interessate ad aggiungerlo al loro roster

A CHI ASSOMIGLIANO I PROSPETTI IN USCITA DAL PROSSIMO DRAFT?