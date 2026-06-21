Introduzione
Lungo di sostanza che in uscita dalla panchina porta fisico e combattività, Isaiah Stewart potrebbe lasciare Detroit, dove rischia di avere poco spazio, e sulle sue tracce ci sarebbero almeno cinque squadre molto interessate ad aggiungerlo al loro roster
A CHI ASSOMIGLIANO I PROSPETTI IN USCITA DAL PROSSIMO DRAFT?
Quello che devi sapere
STEWART, DETROIT E UN ADDIO PROBABILE
Con il rinnovo di Jalen Duren che potrebbe costare carissimo e quello di Paul Reed che potrebbe appesantire ulteriormente il monte salari, a Detroit non escludono di rinunciare a Isaiah Stewart, forse non più così essenziale in un reparto lunghi alquanto affollato. E il suo contratto da 15 milioni di dollari, con una sola stagione garantita, potrebbe far gola a molte squadre interessate alla sua fisicità e alla sua energia difensiva
PRIMA POSSIBILE DESTINAZIONE: SAN ANTONIO
Le Finals hanno lasciato in eredità agli Spurs la sensazione di dover aumentare il tasso di fisicità nel reparto lunghi e Stewart potrebbe fare al caso di San Antonio, come cambio di Victor Wembanyama oppure come suo partner in un assetto tattico più sbilanciato verso il pitturato
SECONDA POSSIBILE DESTINAZIONE: BOSTON
Anche i Celtics hanno chiuso la loro stagione con l’impressione che, nonostante la buona annata vissuta de Neemias Queta, per tornare a competere ad alti livelli sia necessario rimpolpare il reparto lunghi e Stewart potrebbe essere una ottima opzione in questo senso
TERZA POSSIBILE DESTINAZIONE: ATLANTA
Onyeka Okongwu e poi il vuoto. È più o meno questa la situazione del reparto lunghi degli Hawks, a cui l’efficacia difensiva e l’aggressività di Stewart potrebbero fare davvero gola
QUARTA POSSIBILE OPZIONE: MIAMI
A South Beach prevedono di dover rinunciare a parecchi elementi del roster, ritenuti sacrificabili all’interno dell’auspicata trade per una stella di prima grandezza, e recuperare Stewart potrebbe aiutare a ridare un po’ di profondità e affidabilità all’organico affidato a coach Erik Spoelstra
QUINTA POSSIBILE OPZIONE: MILWAUKEE
A Milwaukee sarà con ogni probabilità rivoluzione e tra tante novità Stewart potrebbe rappresentare un ottimo punto fermo, facendo allo stesso tempo lievitare anche la carica agonistica di una squadra che dovrà quasi certamente ricostruire da zero