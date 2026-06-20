Mancano pochi giorni alla notte del Draft — da seguire nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno in diretta su Sky Sport Basket a partire dalle 2 col commento originale e in replica col commento in italiano — e sempre più appassionati si stanno interessando dei talenti del domani. Per aiutarvi a conoscerli un po' meglio, ecco chi potrebbero essere i loro corrispettivi in NBA, sempre considerando che un paragone uno a uno è impossibile