I Dallas Mavericks hanno scelto il nuovo coach: si tratta del fresco vincitore del titolo Ncaa con Michigan Dusty May, che prenderà il posto di Jason Kidd. Dopo due stagioni nel basket collegiale, l'allenatore sarà in panchina in Nba per guidare Cooper Flagg e compagni

I Dallas Mavericks hanno scelto il coach campione di Ncaa 2026 per la prossima stagione. Dusty May, che ha vinto il campionato collegiale con Michigan, ha accettato di diventare il nuovo capo allenatore di Cooper Flagg e compagni (secondo quanto riportato da Shams Charania, giornalista di Espn). Dopo due stagioni e un titolo Ncaa con un record complessivo di 64-13, May prenderà il posto di Jason Kidd a Dallas.