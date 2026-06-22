Entrambe le squadre - Celtics e Heat - sono destinazione gradita per l'ex campione NBA 2021, che avrebbe fatto sapere di accettare il rinnovo (o l'estensione) del contratto. Boston è pronta a sacrificare Jaylen Brown per arrivare al greco, mentre Miami ha assemblato un pacchetto di giocatori e scelte futuro con cui spera di convincere Milwaukee

Tanto tuonò che piovve. O almeno: pioverà. Secondo quanto riportato da Shams Charania, giornalista di ESPN, Giannis Antetokounmpo sarà effettivamente ceduto prima del Draft che andrà in scena nella notte tra martedì e mercoledì, mettendo così fine alla sua carriera ai Milwaukee Bucks. La nuova destinazione? Solo due alternative: o i Boston Celtics o i Miami Heat , entrambe gradite al fuoriclasse greco. B oston mette sul piatto l’ex MVP delle finali NBA 2024 Jaylen Brown (che avrebbe fatto sapere di gradire un eventuale futuro in maglia Bucks), mentre l’offerta di Miami , oltre a giocatori di livello meno importante, punta forte sul capitale di scelte future al Draft che finirebbe nelle mani di Milwaukee (compresa la n°13 al Draft di domani notte, attualmente di proprietà degli Heat).

In attesa di scoprire quale maglia indosserà Antetokounmpo la prossima stagione, quel che appare certo è che dopo 13 anni l’avventura in Wisconsin del greco sembra destinata a chiudersi: il punto più alto rimane, ovviamente, il titolo NBA del 2021, solo il secondo nella storia della franchigia dopo quello di 50 anni prima. Da allora, però, i Bucks sono andati incontro a un lungo ma costante declino: quattro eliminazioni ai playff consecutive, in semifinale di conference nel 2022, al al primo turno nel 2023, 2024 e 2025 fino a questa primavera, quando la squadra di Antetokounmpo (in campo soltanto 36 gare in tutta la stagione, fermato da problemi fisici) non si è neppure qualificata per i play-in/playoff. Le cifre del n°34 dei Bucks restano quelle di un giocatore di primissimo livello (27.6 punti, 9.8 rimbalzi e 5.4 assist di media, con oltre il 62% al tiro) ma a dicembre Antetokounmpo compirà 32 anni e sulle condizioni fisiche del giocatore in prospettiva futura a lungo termine (quella che sia i Celtics sia gli Heat dovranno considerare, dovendo rinnovare un contratto in scadenza nell'estate 2028) nei circoli NBA si iniziano ad avanzare diversi dubbi.