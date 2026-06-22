Giannis Antetokounmpo sarà ceduto a Boston o Miami prima del Draft NBA 2026
Entrambe le squadre - Celtics e Heat - sono destinazione gradita per l'ex campione NBA 2021, che avrebbe fatto sapere di accettare il rinnovo (o l'estensione) del contratto. Boston è pronta a sacrificare Jaylen Brown per arrivare al greco, mentre Miami ha assemblato un pacchetto di giocatori e scelte futuro con cui spera di convincere Milwaukee
Tanto tuonò che piovve. O almeno: pioverà. Secondo quanto riportato da Shams Charania, giornalista di ESPN, Giannis Antetokounmpo sarà effettivamente ceduto prima del Draft che andrà in scena nella notte tra martedì e mercoledì, mettendo così fine alla sua carriera ai Milwaukee Bucks. La nuova destinazione? Solo due alternative: o i Boston Celtics o i Miami Heat, entrambe gradite al fuoriclasse greco. Boston mette sul piatto l’ex MVP delle finali NBA 2024 Jaylen Brown (che avrebbe fatto sapere di gradire un eventuale futuro in maglia Bucks), mentre l’offerta di Miami, oltre a giocatori di livello meno importante, punta forte sul capitale di scelte future al Draft che finirebbe nelle mani di Milwaukee (compresa la n°13 al Draft di domani notte, attualmente di proprietà degli Heat).
In attesa di scoprire quale maglia indosserà Antetokounmpo la prossima stagione, quel che appare certo è che dopo 13 anni l’avventura in Wisconsin del greco sembra destinata a chiudersi: il punto più alto rimane, ovviamente, il titolo NBA del 2021, solo il secondo nella storia della franchigia dopo quello di 50 anni prima. Da allora, però, i Bucks sono andati incontro a un lungo ma costante declino: quattro eliminazioni ai playff consecutive, in semifinale di conference nel 2022, al al primo turno nel 2023, 2024 e 2025 fino a questa primavera, quando la squadra di Antetokounmpo (in campo soltanto 36 gare in tutta la stagione, fermato da problemi fisici) non si è neppure qualificata per i play-in/playoff. Le cifre del n°34 dei Bucks restano quelle di un giocatore di primissimo livello (27.6 punti, 9.8 rimbalzi e 5.4 assist di media, con oltre il 62% al tiro) ma a dicembre Antetokounmpo compirà 32 anni e sulle condizioni fisiche del giocatore in prospettiva futura a lungo termine (quella che sia i Celtics sia gli Heat dovranno considerare, dovendo rinnovare un contratto in scadenza nell'estate 2028) nei circoli NBA si iniziano ad avanzare diversi dubbi.