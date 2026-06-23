Introduzione
Dopo un lungo inseguimento, nella notte gli Heat sono riusciti finalmente a portarsi a casa Giannis Antetokounmpo, ravvivando così la tradizione che negli ultimi vent’anni abbondanti li ha sempre visti protagonisti di colpi di mercato sensazionali. Tra scambi e firme in free agency, sotto la guida di Pat Riley a Miami hanno fatto della capacità di attirare a South Beach stelle di prima grandezza la loro specialità
ANTETOKOUNMPO A MIAMI: TUTTI I DETTAGLI DELLO SCAMBIO
LA NUOVA MIAMI DI GIANNIS: QUINETTO, RISERVE E ROSTER
Quello che devi sapere
RILEY, MIAMI E UNA PASSIONE SMODATA PER LE STELLE
Arrivato a Miami nel 1995 con in curriculum i trionfi ai Lakers e le ottime cose combinate sulla panchina dei Knicks, nella sua avventura ormai più che trentennale agli Heat Pat Riley ha sempre avuto come priorità quella di portare in squadra più stelle di prima grandezza possibili. E spesso è riuscito nell’intento
ALONZO MOURNING
- Arrivato via trade da Charlotte nel novembre del 1995, Alonzo Mourning rappresenta il primo vero colpo di mercato di Riley e diventerà il fondatore di quella che oggi viene chiamata ‘Heat Culture’, fermandosi a Miami anche dopo il ritiro dal basket giocato per intraprendere una carriera da dirigente accanto al suo mentore
- Campione NBA con gli Heat nel 2006
SHAQUILLE O’NEAL
- Ormai in piena rottura con Kobe Bryant, Shaquille O’Neal viene messo sul mercato dai Lakers dopo la sconfitta contro Detroit alle Finals del 2004 e Miami non si lascia sfuggire l’occasione di portarlo agli Heat
- Campione NBA con gli Heat nel 2006
LEBRON JAMES
- La free agency più chiacchierata di sempre, una decisione annunciata in diretta televisiva e la formazione di una squadra che sembrava destinata a scrivere la storia da subito: la firma di LeBron James con gli Heat nell’estate del 2010 rimane ancora oggi uno dei più grandi colpi di mercato di sempre
- Campione NBA con gli Heat nel 2012 e 2013
CHRIS BOSH
- Insieme a LeBron, come noto, nell’estate del 2010 Miami firma un altro dei free agent più ambiti sul mercato, completando con Chris Bosh il trio di stelle che insieme a Dwyane Wade segnerà un quadriennio indimenticabile
- Campione NBA con gli Heat nel 2012 e 2013
JIMMY BUTLER
- Nell’estate del 2019 Riley torna a colpire e in una operazione di sign and trade con Philadelphia si porta a casa Jimmy Butler, fin lì stella che non era riuscita ad affermarsi in via definitiva e che invece con Miami andrà per ben due volte alle Finals
- Due Finals con gli Heat
GIANNIS ANTETOKOUNMPO
È notizia di qualche ora fa e il colpo con cui si sono assicurati Giannis Antetokounmpo in uno scambio dalla lunga gestazione con Milwaukee rimette gli Heat nel novero delle pretendenti al titolo e regala ai tifosi un nuovo, attesissimo beniamino con cui a Miami sperano di ripercorrere il cammino svolto dalle altre stelle che lo hanno preceduto