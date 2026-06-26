Introduzione
Era stato inserito nella contropartita per Giannis Antetokounmpo, ma una volta fallito il tentativo di imbastire la trade con Milwaukee, operazione poi riuscita a Miami, la situazione a Boston per Jaylen Brown sembra essersi fatta molto precaria. I Celtics sembrerebbero infatti orientati a cedere l’MVP delle Finals 2024 e, nonostante un contratto tra i più pesanti di tutta la NBA, di certo le squadra interessate a portarselo a casa non mancano
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Quello che devi sapere
PRIMA POSSIBILE DESTINAZIONE: HOUSTON
La stagione si è conclusa in maniera davvero deludente per i Rockets, che dopo il mercato scoppiettante dell’estate scorsa con l’arrivo di Kevin Durant potrebbero mettere sul piatto Alperen Sengun, che coprirebbe il buco nel reparto lunghi dei Celtics, e magari il contratto in scadenza di Fred VanVleet oltre a scelte ai futuri Draft
SECONDA POSSIBILE DESTINAZIONE: PORTLAND
Il nome dei Blazers era già circolato nella trade per Antetokounmpo, in cui avrebbero dovuto agire da terza squadra coinvolta nel caso in cui il greco fosse finito a Boston assorbendo Brown. L’interesse per il giocatore rimane e giovani dalle prospettive interessanti come Scoot Henderson, Toumani Camara e Donovan Clingan, insieme a qualche scelta ai futuri Draft, potrebbero interessare ai Celtics
TERZA POSSIBILE DESTINAZIONE: SAN ANTONIO
Gli Spurs sono usciti dalla batosta subita alle Finals con la convinzione di dover aumentare la taglia fisica del reparto esterni. Brown, in questo senso, sarebbe una soluzione quasi ideale, magari in uno scambio in cui il contratto di De’Aaron Fox farebbe quadrare il lato economico e scelte ai futuri Draft e giocatori come Carter Bryant e Julian Champagnie quello tecnico
QUARTA POSSIBILE DESTINAZIONE: ATLANTA
È di fatto la città natale di Brown, cresciuto a Marietta, venti minuti d'auto dalla capitale delle Georgia, e anche per questo il nome degli Hawks è circolato spesso come possibile destinazione per l’ala dei Celtics. I contratti, come quelli di Nickeil-Alexander Walker e Onyeka Okongwu, su cui costruire la base di una possibile trade ci sarebbero, e Atlanta potrebbe attingere dal suo discreto tesoretto di scelte future per condire il tutto e tentare Boston
QUINTA POSSIBILE DESTINAZIONE: DENVER
L’idea, praticabile ma tutta da costruire, potrebbe essere quella di uno scambio con Jamal Murray, magari con qualche scelta accessoria in favore dei Celtics. Brown avrebbe molto senso nel contesto tecnico dei Nuggets, anche se dal punto di vista salariale la situazione di Denver complicherebbe non poco l’eventuale affare