È di fatto la città natale di Brown, cresciuto a Marietta, venti minuti d'auto dalla capitale delle Georgia, e anche per questo il nome degli Hawks è circolato spesso come possibile destinazione per l’ala dei Celtics. I contratti, come quelli di Nickeil-Alexander Walker e Onyeka Okongwu, su cui costruire la base di una possibile trade ci sarebbero, e Atlanta potrebbe attingere dal suo discreto tesoretto di scelte future per condire il tutto e tentare Boston