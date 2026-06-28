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NBA, Dybantsa: "Il mio atleta preferito? Dura scegliere, ma dico Michael Olise"

NBA

Prima scelta all’ultimo Draft e pronto a esordire in NBA con la maglia degli Washington Wizards, AJ Dybantsa si sta facendo conoscere dal grande pubblico. E nelle classiche interviste che sono seguite al Draft, l’ex BYU ha anche rivelato quale sia al momento il suo atleta preferito, puntando sull’ala del Bayern Monaco attualmente impegnata ai Mondiali con la favoritissima Francia

DA DYBANTSA A BOOZER: I NUMERI SCELTI DAI ROOKIE IN ARRIVO NELLA PROSSIMA STAGIONE

 

Il legame tra le stelle NBA, anche quelle nascenti, e il calcio, fino a qualche anno fa molto sporadico, si fa sempre più stretto. Il numero di giocatori che, spesso presentandosi al palazzetto per le partite, indossano le maglie delle loro squadre preferite non si conta più e c’è anche chi, LeBron James in testa, è da tempo socio di club calcistici di prima fascia. Così AJ Dybantsa, freschissima prima scelta al Draft, sembra volersi iscrivere a quella che ormai potrebbe essere ribattezzata la ‘NBA F.C.”. Quando all’ala che l’anno prossimo esordirà da professionista con la maglia di Washington hanno chiesto quale fosse il suo atleta preferito, infatti, Dybantsa ha proposto il nome dell’ala del Bayern Monaco e della nazionale francese Michael Olise, tra i calciatori più in vista ai Mondiali ora in corso e il cui talento ha evidentemente stregato molti anche oltreoceano.

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