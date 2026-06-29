Che i Grizzlies abbiano intenzione di liberarsi di Ja Morant è chiaro da tempo, ma dopo tre stagioni molto deludenti trovargli una nuova destinazione non è facile. Miami, data in pole position, sembra essersi sfilata dopo aver acquisito Giannis Antetokounmpo, ma a bussare alla porta di Memphis ci sarebbe ora un’altra squadra interessata

Ja Morant e i Grizzlies, ora potrebbe essere arrivato il momento giusto per un addio annunciato da tempo. Che Memphis voglia liberarsi del suo playmaker, d’altronde, non è certo una novità, perché dopo la rottura avvenuta nel corso degli ultimi due anni a causa dei comportamenti fuori dal campo e dei continui guai fisici del giocatore, la franchigia ha deciso di ricominciare da zero e ricostruire da capo la squadra. Una ricostruzione in cui non c’è spazio per Morant, finito sul mercato da tempo, ma al momento senza trovare la trade giusta. E dopo che Miami, data come sua possibile destinazione, sembra essere uscita di scena a seguito della trade per Giannis Antetokounmpo, ora pare essere spuntato un possibile, nuovo acquirente per l’ex rookie dell’anno 2020.