Che i Grizzlies abbiano intenzione di liberarsi di Ja Morant è chiaro da tempo, ma dopo tre stagioni molto deludenti trovargli una nuova destinazione non è facile. Miami, data in pole position, sembra essersi sfilata dopo aver acquisito Giannis Antetokounmpo, ma a bussare alla porta di Memphis ci sarebbe ora un’altra squadra interessata
Ja Morant e i Grizzlies, ora potrebbe essere arrivato il momento giusto per un addio annunciato da tempo. Che Memphis voglia liberarsi del suo playmaker, d’altronde, non è certo una novità, perché dopo la rottura avvenuta nel corso degli ultimi due anni a causa dei comportamenti fuori dal campo e dei continui guai fisici del giocatore, la franchigia ha deciso di ricominciare da zero e ricostruire da capo la squadra. Una ricostruzione in cui non c’è spazio per Morant, finito sul mercato da tempo, ma al momento senza trovare la trade giusta. E dopo che Miami, data come sua possibile destinazione, sembra essere uscita di scena a seguito della trade per Giannis Antetokounmpo, ora pare essere spuntato un possibile, nuovo acquirente per l’ex rookie dell’anno 2020.
Miami si chiama fuori, Toronto ci pensa
In teoria gli Heat potrebbero essere ancora in corsa per Morant, ma provare a prenderlo significherebbe rinunciare sia a Andrew Wiggins che a Davion Mitchell, accorciando così un roster già provato dalle quattro uscite verso Milwaukee nella trade per Antetokounmpo. Secondo insistenti rumors di mercato, invece, ora in prima fila per Morant ci sarebbe Toronto, che dopo aver tentato inutilmente di prendere LaMelo Ball, poi finito a Minnesota, punterebbe sul playmaker dei Grizzlies per dare una svolta al suo backcourt. Il possibile scambio potrebbe prevedere l’arrivo ai Raptors di Kentavious Caldwell-Pope insieme a Morant, con Immanuel Quickley, Jakob Poeltl, Gradey Dick e una prima scelta al Draft del prossimo anno a prendere la direzione di Memphis.