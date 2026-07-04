I Timberwolves, si sa, non hanno mai vinto un titolo NBA nella loro storia ormai quasi quarantennale. Non solo, anche i Vikings in NFL e gli Wild in NHL non hanno mai vinto, mentre l’ultimo titolo conquistato a livello di sport professionistico risale al 1991, con le World Series vinte dai Twins. Quello in corso è quindi il periodo senza vittorie più lungo della storia tra le città che possono vantare squadre in ognuno dei quattro maggiori sport professionistici degli Stati Uniti. Vincere a Minneapolis, insomma, rappresenterebbe un colpo sensazionale anche dal punto di vista della narrazione, aspetto a cui James ha sempre dato molta importanza. E a cui potrebbe darne ancora di più in vista di quello che potrebbe essere davvero l’ultimo capitolo della sua leggendaria carriera