Rich Paul insiste: "LeBron deciderà senza fretta"

L’agente e amico di LeBron James, Rich Paul, è tornato a parlare del suo assistito: “Non ci faremo mettere fretta. La scelta spetta a lui e quando la farà, la farà”. Secondo ESPN non ci sono delle tempistiche e nulla è stato deciso: Miami, Cleveland e Philadelphia restano favorite davanti a Golden State

Mondiali di calcio finiti, idem la Summer League di Las Vegas, ma la decisione di LeBron James ancora non è arrivata. Il Re, 42 anni il prossimo 30 dicembre, non ha ancora comunicato dove giocherà nella prossima stagione e tutto rimane in sospeso per diverse squadre che attendono di capire quale sarà la loro prossima mossa.

Secondo Shams Charania di ESPN, la decisione dovrebbe arrivare in questa settimana, tutta la NBA sta attendendo la comunicazione del Re, ma al momento non c’è una scelta e non ci sono delle tempistiche o una deadline: tutto è nelle mani di LeBron James, le franchigie hanno fatto le loro mosse e non serve altro. Sempre Charania ha ribadito che le squadre dell’Est, ovvero Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Philadelphia 76ers sarebbero favorite sui Golden State Warriors.

Rich Paul: "Non ci faremo mettere fretta"

Intanto è tornato a parlare Rich Paul, storico amico-agente del Re, intervenuto al podcast "Game Over" con Max Kellerman. "Non ci faremo mettere fretta. La scelta spetta a lui e quando la farà, la farà. Diverse persone mi hanno chiamato dicendo: 'Ehi, Rich, c'è qualcos'altro che dovremmo fare? Che potremmo fare?' E la mia risposta è: 'No. Non c'è bisogno che facciate altro. È tutto chiaro, abbiamo le informazioni necessarie", ha detto il boss di Klutch Sports.