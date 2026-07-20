I Golden State Warriors sono i campioni della Summer League 2026, vincendo il secondo trofeo della loro storia nella lega estiva. I Memphis Grizzlies di Cam Boozer si sono arresi per 94-90 al termine di una sfida molto combattuta, risolta solamente nei minuti finali nel quale è salito in cattedra Yaxel Lendeborg, nominato MVP della competizione. Guarda la sfida alle 12.30, 17 e 21 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Davide Fumagalli e Marco Mastrorilli

Per la seconda volta dal 2013, anno in cui si assegna un trofeo alla Summer League, i Golden State Warriors sono campioni della lega estiva della NBA a Las Vegas . La squadra californiana ha conquistato il trofeo al termine di una sfida molto combattuta con i Memphis Grizzlies, battuti per 94-90 dopo essere andati sotto anche in doppia cifra nel terzo quarto. A guidare il successo degli Warriors è stato Yaxel Lendeborg: la scelta numero 11 dell’ultimo Draft è stato autore di una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi , mettendo la firma su tre canestri in fila nel finale punto a punto per spingere i suoi al successo e conquistare il premio di MVP della competizione. Insieme a lui ci sono i 21 punti di Deivon Smith, i 15 di LJ Cryer e i 13 di Will Richard , raggiungendo Sacramento e Portland nell’albo d’oro della competizione con due trofei.

Memphis ha le chance per vincere, ma Cam Boozer non segna

Dall’altra parte i Grizzlies non sono riusciti a coronare la loro ottima Summer League con un successo in finale. Per Cam Boozer c’è una prestazione solida sui due lati del campo (19 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 2 assist) ma anche un paio di errori che avrebbero permesso ai suoi di vincere o di mandare la partita all’overtime, tra cui una tripla per la vittoria fallita e una mancata ricezione su una rimessa completamente sbagliata da Olivier-Maxence Prosper. "Devo trovare un modo per farmi sentire di più" ha detto Boozer. “Alla fine, ho avuto due buoni tiri ma non sono entrati… Abbiamo perso, ma questo è il motivo per cui amo il gioco: una partita ad alta intensità e molto combattuta”.