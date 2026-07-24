LeBron a Philadelphia: le news in diretta

LeBron James ha deciso di firmare con i Philadelphia 76ers. Per lui un contratto di due anni da 8 milioni complessivi con opzione sulla seconda stagione. James giocherà così la sua 24^ stagione in carriera in una squadra tutta nuova che può contare anche su Tyrese Maxey, Jaylen Brown, Joel Embiid e VJ Edgecombe. "Pensavo di aver giocato la mia ultima partita, ma ho ancora molto da dare" ha spiegato sui social
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LeBron James ai Philadelphia 76ers
Dopo oltre tre settimane di attesa, è arrivata la scelta di LeBron James: nella prossima stagione giocherà con i Philadelphia 76ers. Per lui un contratto biennale da 8 milioni di dollari complessivi, con player option sul secondo anno
Il roster completo dei nuovi Philadelphia 76ers
LeBron James e Jaylen Brown, ma non solo: i Sixers hanno messo nelle mani di coach Nick Nurse un roster completo in ogni ruolo con cui poter puntare al titolo. Ecco tutti i 15 giocatori sotto contratto e i loro stipendi per la prossima stagione
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La prossima non sarà l'ultima stagione di LeBron (forse)
Il prossimo dicembre gli anni all’anagrafe saranno 42 e la prossima sarà la 24^ stagione in NBA, numeri strabilianti che tratteggiano un arco di carriera mai visto prima nella storia del basket. Il contratto di due anni coi Sixers (e le parole di settimana scorsa al Fanatics Fest) fanno però immaginare che la prossima non sarà la sua ultima stagione in carriera, arrivando potenzialmente a 25. Ovviamente la situazione può cambiare, visto che James stesso ha ammesso che pensava di ritirarsi già dopo la fine della passata stagione
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LeBron e il ruolo del nuovo GM Mike Gansey
Il nome non sarà dei più conosciuti, ma da pochi mesi il nuovo capo della dirigenza dei Philadelphia 76ers si chiama Mike Gansey e ha un rapporto con LeBron che dura da quasi tre decenni. Gansey, oltre a essersi "fatto le ossa" nel front office dei Cleveland Cavaliers quando James giocava lì, era un giocatore liceale piuttosto quotato, tanto da posare insieme a James in una foto dei migliori giocatori delle high school in Ohio nei primi anni 2000. Una foto che è incredibilmente diventata premonitrice di una firma oltre 25 anni dopo
"LeBron ama Tyrese Maxey": le parole premonitrici di Rich Paul
Nella puntata del suo podcast diventata ormai storica, l'agente di LeBron Rich Paul aveva sottolineato come il Re "amasse" Tyrese Maxey (anche lui cliente della Klutch Sports, non a caso) e giocare con lui potesse essere uno dei principali motivi per scegliere i Sixers
L'agente di LeBron James mette su una lavagna le destinazioni realisticheVai al contenuto
LeBron e quel "Trust The Process" sfuggito settimana scorsa
Nell’ultima delle sue apparizioni pubbliche al Fanatics Fest di New York, LeBron James non aveva dato indicazioni sulla sua prossima destinazione, ma aveva provocato la reazione entusiastica dei tifosi dei Philadelphia 76ers quando parlando di altro ha citato "Trust the Process", il celebre slogan dei Sixers dai tempi di Sam Hinkie diventato soprannome di Joel Embiid. James però aveva provato a spegnere subito gli entusiasmi: "Lo dico dal 2003, Embiid forse non era neanche nato". Col senno di poi, però, si è rivelato premonitore
LeBron dice 'Trust the Process' e i tifosi dei Sixers impazzisconoVai al contenuto
LeBron spiega la scelta: "Pensavo di aver finito, voglio vincere ancora"
"Pensavo di aver finito la carriera quando è finita la stagione" ha scritto LeBron James sui social. "Non ero pronto ad annunciarlo, e sapevo di aver bisogno di un po' di tempo per decidere davvero, ma ero abbastanza sicuro di aver giocato la mia ultima partita. Sono stato onesto in quell'ultima conferenza stampa quando ho detto che avevo bisogno di guardarmi dentro e decidere se amavo ancora questo gioco. Amo ancora davvero questo gioco, e ho ancora molto da dare.
Le ultime settimane sono state davvero speciali. Non mi è mai capitato di non avere idea di cosa fare e prendermi del tempo per pensare. Ho avuto alcuni mesi incredibili con tutte le persone che amo, cercando di capire cosa fare. Questa è la mia ultima decisione. Non vado per soldi. Non vado per la famiglia. Per cosa sto davvero giocando a questo punto?
Voglio ancora sacrificarmi. Voglio ancora lavorare. Voglio ancora macinare. Voglio ancora competere, vincere e avere la possibilità di provare di nuovo la sensazione di vincere un altro titolo.
Credo di poter aiutare a rendere i Philadelphia 76ers una squadra da titolo e sono così entusiasta di stimolare una nuova tifoseria e iniziare questo incredibile viaggio un'ultima volta.
Grazie LA. Amerò per sempre Miami e il nord-est dell'Ohio sarà sempre a casa!"
LeBron a Philadelphia: che quintetto!
Il quintetto base dei Philadelphia con LeBron James è ora da contender per il titolo: Tyrese Maxey da playmaker, VJ Edgecombe guardia, Jaylen Brown ala piccola, LeBron da 4 e Joel Embiid da centro