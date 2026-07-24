LeBron a Philadelphia: le news in diretta

"Pensavo di aver finito la carriera quando è finita la stagione" ha scritto LeBron James sui social. "Non ero pronto ad annunciarlo, e sapevo di aver bisogno di un po' di tempo per decidere davvero, ma ero abbastanza sicuro di aver giocato la mia ultima partita. Sono stato onesto in quell'ultima conferenza stampa quando ho detto che avevo bisogno di guardarmi dentro e decidere se amavo ancora questo gioco. Amo ancora davvero questo gioco, e ho ancora molto da dare.

Le ultime settimane sono state davvero speciali. Non mi è mai capitato di non avere idea di cosa fare e prendermi del tempo per pensare. Ho avuto alcuni mesi incredibili con tutte le persone che amo, cercando di capire cosa fare. Questa è la mia ultima decisione. Non vado per soldi. Non vado per la famiglia. Per cosa sto davvero giocando a questo punto?

Voglio ancora sacrificarmi. Voglio ancora lavorare. Voglio ancora macinare. Voglio ancora competere, vincere e avere la possibilità di provare di nuovo la sensazione di vincere un altro titolo.

Credo di poter aiutare a rendere i Philadelphia 76ers una squadra da titolo e sono così entusiasta di stimolare una nuova tifoseria e iniziare questo incredibile viaggio un'ultima volta.

Grazie LA. Amerò per sempre Miami e il nord-est dell'Ohio sarà sempre a casa!"