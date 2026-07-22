Sull’account YouTube dei Miami Heat è apparso per pochi minuti un video chiamato "LeBron James Introductory Press Conference | July 27, 2026", mettendo una data per la conferenza stampa di presentazione per James agli Heat. Il video è stato però rimosso dopo pochi minuti e un portavoce di Miami ha dichiarato che si è trattato solo di un errore e che il dipartimento dei social media si era solo preparato all’eventualità del ritorno del Re, e che non deve essere interpretato come una certezza

Sono passati più di 20 giorni di free agency e LeBron James non ha ancora annunciato quale sarà il suo futuro. L’attesa è però così spasmodica che anche un errore di pochi minuti può finire per diventare una notizia gigantesca. Un utente sui social ha infatti notato che sull’account YouTube dei Miami Heat è apparso un video chiamato "LeBron James Introductory Press Conference | July 27, 2026", facendo così intendere che il Re avesse deciso di tornare in Florida e che ci fosse già una data per la sua conferenza stampa di (ri)presentazione. Un video il cui screenshot ha cominciato a girare vorticosamente sui social tanto che i siti di scommesse hanno visto gli Heat passare in testa nella corsa a James, e che ha fatto così tanto rumore da portare un portavoce della squadra a spiegare quanto accaduto.