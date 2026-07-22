Sull’account YouTube dei Miami Heat è apparso per pochi minuti un video chiamato "LeBron James Introductory Press Conference | July 27, 2026", mettendo una data per la conferenza stampa di presentazione per James agli Heat. Il video è stato però rimosso dopo pochi minuti e un portavoce di Miami ha dichiarato che si è trattato solo di un errore e che il dipartimento dei social media si era solo preparato all’eventualità del ritorno del Re, e che non deve essere interpretato come una certezza
Sono passati più di 20 giorni di free agency e LeBron James non ha ancora annunciato quale sarà il suo futuro. L’attesa è però così spasmodica che anche un errore di pochi minuti può finire per diventare una notizia gigantesca. Un utente sui social ha infatti notato che sull’account YouTube dei Miami Heat è apparso un video chiamato "LeBron James Introductory Press Conference | July 27, 2026", facendo così intendere che il Re avesse deciso di tornare in Florida e che ci fosse già una data per la sua conferenza stampa di (ri)presentazione. Un video il cui screenshot ha cominciato a girare vorticosamente sui social tanto che i siti di scommesse hanno visto gli Heat passare in testa nella corsa a James, e che ha fatto così tanto rumore da portare un portavoce della squadra a spiegare quanto accaduto.
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Parlando con il Miami Herald, il portavoce ha spiegato che il video è stato reso pubblico per errore da parte del dipartimento dei social media della squadra in preparazione alla possibilità che James ritorni eventualmente agli Heat, ma che non deve essere interpretato come una certezza. Insomma, si tratta di un errore e non di uno "spoiler" della decisione del Re, per il quale continua a esserci un certo riserbo: James notoriamente non informa mai la sua nuova squadra fino a pochi minuti prima di rendere pubblica la notizia (come successo ad esempio nel 2010 proprio con Miami), e non è insolito che le squadre si preparino in anticipo per certe eventualità (quindi è possibile che quello stesso video lo abbiano pronto anche le varie Cleveland, Philadelphia e Golden State, ma che non sia stato pubblicato perché non hanno sbagliato). Il Miami Herald ha anche riportato che Pat Riley in questo momento è lontano da Miami e non tornerà fino ad agosto: difficile che Riley non sia presente per la conferenza stampa di un giocatore del calibro di James. Questo episodio potrebbe non essere nulla o potrebbe essere un gigantesco spoiler: in ogni caso bisogna continuare ad aspettare la decisione del Re.