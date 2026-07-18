I Miami Heat sono una delle squadre in corsa per prendere LeBron James e Giannis Antetokounmpo sarebbe in prima fila per accoglierlo a braccia aperte: "Se ci fosse uno scenario per farlo succedere, sarei molto felice di averlo. È uno dei migliori di sempre, se non il migliore. Imparerei tantissimo da lui, è ancora uno dei migliori della lega a 41 anni. Ma la decisione sta a lui e alla sua famiglia"

Nella conferenza stampa di presentazione di Giannis Antetokounmpo, il presidente dei Miami Heat Pat Riley aveva fatto intendere di voler "far atterrare un altro aereo" a Miami, riferendosi chiaramente a LeBron James. Una possibilità che farebbe estremamente felice anche il greco, che parlando con ESPN ha parlato della possibilità di giocare insieme a James. "Se ci fosse uno scenario per farlo succedere, sarei molto, molto felice" ha detto Antetokounmpo. "È uno dei migliori giocatori di sempre, se non il migliore. Potrei imparare tantissimo da lui. Ovviamente porterebbe un’enorme esperienza da titolo sin dal primo giorno. A 41 anni è ancora uno dei migliori giocatori della lega, se non tra i primi 25. Non c’è alcun segnale che stia rallentando: si è visto nei playoff quanto fosse efficace e forte per i Lakers". Giannis, però, sostiene di non avere alcuna idea di cosa farà il Re: "Sono proprio come tutti gli altri, non abbiamo novità. Tutte le informazioni sono nelle mani di LeBron James e della sua famiglia, e prenderà la decisione migliore per lui. La storia ha dimostrato che ha sempre preso buone decisioni per la sua carriera. Se pensa che i Miami Heat sia una buona decisione, mi piacerebbe averlo qui".