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NBA, Jalen Brunson presenterà il Saturday Night Live: solo quattro come lui

NBA
©Getty

La stella dei New York Knicks Jalen Brunson sarà presentatore speciale della 52^ stagione del Saturday Night Live, il celebre comedy show di NBC che comincerà il prossimo 26 settembre. Nella storia solo altri quattro giocatori NBA hanno ricevuto questo onore, e Brunson è il primo giocatore di sempre dei Knicks a prendere parte a uno show storico della cultura statunitense

Nel mondo della tv statunitense, e più in generale della sua cultura, Saturday Night Live è un’istituzione che va avanti da oltre 50 anni su NBC, trasmesso in diretto dal Rockefeller Center di New York. Esserne coinvolti è un grandissimo risultato per chiunque e rappresenta l’arrivo ad uno status di popolarità assoluto — uno status a cui adesso Jalen Brunson può accedere con pieno merito. Dopo aver guidato i New York Knicks al titolo lo scorso giugno, Brunson avrà l’onore di servire come conduttore della prima puntata della 52^ stagione dello show comico insieme al gruppo musicale delle Katseye. Brunson è il primo giocatore di sempre dei Knicks ad apparire come host del programma, e anche allargando ai giocatori NBA sono solamente quattro quelli che hanno avuto questo onore: Bill Russell (1979), Michael Jordan (nel 1991 dopo il primo titolo coi Bulls), Charles Barkley (nel 1993, 2010, 2012 e 2018) e LeBron James (2007). Mariska Hargitay, star della tv e grandissima tifosa dei Knicks (oltre che amica di Brunson), ha confermato lo scorso mese che Brunson verrà coinvolto anche durante la stagione, senza rilasciare ulteriori dettagli.

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