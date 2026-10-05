Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

NBA, corre, difende e tira: Fontecchio si ritaglia un ruolo nei nuovi Heat di Giannis

NBA

Sabato notte gli Heat hanno aperto la loro stagione con una netta vittoria in amichevole contro Toronto. E se l'attenzione era tutta per il debutto assoluto in maglia Heat di Giannis Antetokounmpo, dalla gara contro i Raptors coach Erik Spoelstra ha potuto anche cogliere diversi segnali positivi, tra cui l'interpretazione quasi già perfetta della parte di 'role player' affidata a un Simone Fontecchio apparso in forma eccellente

GIANNIS COME MAGIC: IL PARAGONE DI COACH SPOELSTRA

Certo, si tratta solo di una partita, peraltro amichevole, giocata a più di due settimane dall'avvio della regular season, ma per Miami la netta vittoria al debutto stagionale su Toronto ha portato comunque molti segnali positivi. I fari erano ovviamente puntati su Giannis Antetokounmpo, che alla prima apparizione ufficiale con la maglia degli Heat non ha affatto deluso, ma gli spunti più interessanti per coach Erik Spoelstra e per il suo staff sembrano essere arrivati dal supporting cast che avrà il compito di assecondare il greco sbarcato in estate a South Beach. Un supporting cast in cui Simone Fontecchio pare avviato a ricoprire un ruolo ancora una volta importante

Fontecchio e il 'role player' perfetto per gli Heat

Correre, e tanto, difendere, spesso su uno degli esterni avversari più pericolosi, muovere la palla in attacco e farsi trovare pronto al tiro sugli scarichi dei compagni. Sono queste solitamente le mansioni previste per i 'role player', giocatori di contorno di cui ogni squadra ha assolutamente bisogno per affiancare le proprie stelle se vuole provare a vincere. Un compito, quello di agire da 'role player', che Fontecchio ha già ricoperto in maniera assai efficace nelle scorse stagioni e che con ogni probabilità si troverà a ricoprire con ancora maggior importanza nei nuovi Heat costruiti attorno a Antetokounmpo. E al debutto stagionale l'azzurro si è subito fatto trovare pronto, partendo dalla panchina e contribuendo alla vittoria sui Raptors con 4 punti, 2 rimbalzi, un assist e una stoppata in poco più di 11 minuti giocati.

Approfondimento

Zanda c'è e Golden State va 1-0 contro Las Vegas

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Tutti i canestri di Zandalasini in gara-1. VIDEO

NBA

Talento e fiducia nei propri mezzi: anche in gara-1 della serie contro Las Vegas, con in palio...

Harris si ferma già: tegola in casa Spurs

NBA

Era stato l'innesto più importante dell'estate per San Antonio, che da lui si aspettava un...

Corre, difende e tira: Fontecchio nei nuovi Heat

NBA

Sabato notte gli Heat hanno aperto la loro stagione con una netta vittoria in amichevole contro...

Il rookie Wagler fa sognare i Clippers. VIDEO

NBA

Dopo un'estate tribolata, con il caso Kawhi Leonard a tenere banco e scelte di mercato dolorose,...

Jokic e l'assist assurdo in amichevole. VIDEO

NBA

La sconfitta casalinga 109-97 contro i Jazz è indolore, perché lo scopo dell'amichevole per...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS