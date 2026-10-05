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NBA, tegola in casa Spurs: il nuovo acquisto Tobias Harris si ferma subito per infortunio

NBA

Era stato l'innesto più importante dell'estate per San Antonio, che da lui si aspettava un contributo importante nel reparto ali e una iniezione di esperienza in un gruppo giovane, ma la prima stagione di Tobias Harris in maglia Spurs inizia con un infortunio. Per l'ex Pistons e Sixers, costretto a saltare tutta la preseason, il problema al polpaccio sinistro potrebbe mettere in dubbio anche la presenza per l'avvio della stagione regolare

Il mercato estivo degli Spurs era in sostanza girato attorno a lui, perché l'innesto di Tobias Harris nei piani di San Antonio avrebbe dovuto allargare le rotazioni nel reparto ali e soprattutto fornire alla squadra la presenza di un veterano in grado di aiutare il gruppo giovane uscito sconfitto dalle ultime Finals. Un piano quasi perfetto, insomma, quello dei texani, pronti a riscattarsi dopo la batosta subita dai Knicks. L'inizio della nuova avventura dell'ex Pistons, che aveva firmato un biennale da 31 milioni di dollari complessivi con San Antonio, inizia però con un infortunio

Harris si ferma, debutto stagionale in forse

La notizia è arrivata nella notte e riporta di un problema al polpaccio sinistro per Harris, che salvo sorprese salterà tutta la fase di preparazione, amichevoli comprese, e potrebbe essere in dubbio anche per il debutto in regular season, previsto per il prossimo 20 ottobre nella riedizione delle ultime finali della Western Conference contro i Thunder. L'esordio di Harris con la maglia degli Spurs pare quindi destinato a slittare a data da destinarsi e San Antonio dovrà per ora fare a meno del suo acquisto estivo di maggior peso.

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