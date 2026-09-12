Ci sono brutte notizie prima ancora di cominciare la stagione per i Phoenix Suns. Mark Williams, centro titolare della squadra, si è infortunato gravemente alla spalla sinistra durante un allenamento in vista del training camp, procurandosi una rottura del labrum glenoideo (un anello di tessuto cartilagineo nella scapola) della spalla sinistra per il quale è già stato operato. Un infortunio piuttosto comune tra i lunghi — in passato lo subirono anche Kevin Love, Anthony Davis e Pascal Siakam, tra gli altri — e che costringerà Williams a rimanere fuori per diversi mesi, anche se tutti gli altri sono poi tornati ai loro livelli dopo un infortunio del genere. Williams, 24 anni, era reduce dalla stagione più sana della sua carriera, disputando 60 partite dopo che in passato non aveva mai superato quota 44 (uno dei motivi per cui saltò il suo passaggio ai Los Angeles Lakers ai tempi degli Charlotte Hornets), arrivando a firmare un triennale da 38 milioni di dollari per tornare ai Suns in free agency. Al suo posto troveranno più minuti i giovani Khaman Maluach e Oso Ighodaro nella posizione di centro.