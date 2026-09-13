L'account ufficiale della squadra di basket di Duke ha condiviso numerosi video delle azioni in allenamento della squadra, dove hanno preso parte anche stelle del calibro di Kyrie Irving, Jayson Tatum e Paolo Banchero — tutti transitati da Durham per un anno prima di passare in NBA. Un test più che impegnativo per l’azzurro Dame Sarr, che spesso si è ritrovato a marcare Tatum durante le le partitelle: l’italiano comincerà il suo secondo anno al college con la possibilità di presentarsi al Draft 2027