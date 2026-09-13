Ospite in una live dello streamer N3on, il nuovo giocatore dei Chicago Bulls Norman Powell ha indicato senza esitazioni i Los Angeles Lakers come squadra più sopravvalutata della lega. Forse non a caso durante la scorsa free agency era stato accostato proprio ai gialloviola, che hanno poi scelto di confermare Austin Reaves e di aggiungere Walker Kessler, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili e Collin Sexton sul mercato. I Bulls affronteranno i Lakers il prossimo 3 gennaio a Chicago e il 17 febbraio a LA