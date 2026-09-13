Due milioni in più nel prossimo salary cap

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

NBA, due milioni in più nella proiezione del prossimo salary cap

NBA

Le squadre NBA potrebbero avere più margine di manovra per costruire i roster nel prossimo futuro. Il salary cap della stagione 2027-28 infatti dovrebbe salire da una proiezione di 174 milioni di dollari a una di 176, e di conseguenza anche quella della luxury tax e del secondo apron che sta limitando moltissimo i margini di manovra

C'è una buona notizia, per quanto piccola, per i front office della NBA. Secondo quanto riportato da The Athletic, la NBA ha reso noto alle 30 franchigie che il salary cap per la stagione 2027-28 è leggermente più alto rispetto a quanto comunicato lo scorso 30 giugno. Si dovrebbe passare infatti da una proiezione di 174 milioni di dollari a una di 176, dando così due milioni in più di margine alle squadre per la costruzione dei loro roster. Di conseguenza, salgono anche tutte le altre soglie previste dal contratto collettivo: la luxury tax passerebbe da 211 a 213 milioni di dollari e quella del second apron da 233.9 a 236. Si tratta di un aumento significativo rispetto alla passata stagione (quando il salary cap era stato fissato a 155 milioni) e quello della stagione che sta per cominciare (nella quale le squadre opereranno con un cap a 165 milioni di dollari). Al momento si trattano ancora di proiezioni e un dato ufficiale verrà reso noto solamente a giugno del 2027, ma intanto le squadre possono continuare a muoversi con un po’ di margine in più.

Approfondimento

Quanto possono spendere le squadre per il mercato

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Due milioni in più nel prossimo salary cap

NBA

Le squadre NBA potrebbero avere più margine di manovra per costruire i roster nel prossimo...

Shelton rimane di stucco davanti a Jalen Brunson

NBA

Dopo aver conquistato la prima finale Slam in carriera, Ben Shelton durante l’intervista...

Klay Thompson porta i Miami Heat sulla sua barca

NBA

Buona parte dei membri dei Miami Heat si sono ritrovati sulla barca di Klay Thompson per...

Bradley Beal torna al 3 appartenuto a Chris Paul

NBA

Nella prossima stagione Bradley Beal tornerà a indossare il numero 3 che lo ha accompagnato per...

Infortunio per Mark Williams: fuori per mesi

NBA

Brutta notizia per i Phoenix Suns, che perdono il loro centro titolare Mark Williams per diversi...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS