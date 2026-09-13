Due milioni in più nel prossimo salary cap

Le squadre NBA potrebbero avere più margine di manovra per costruire i roster nel prossimo futuro. Il salary cap della stagione 2027-28 infatti dovrebbe salire da una proiezione di 174 milioni di dollari a una di 176, e di conseguenza anche quella della luxury tax e del secondo apron che sta limitando moltissimo i margini di manovra

C'è una buona notizia, per quanto piccola, per i front office della NBA. Secondo quanto riportato da The Athletic, la NBA ha reso noto alle 30 franchigie che il salary cap per la stagione 2027-28 è leggermente più alto rispetto a quanto comunicato lo scorso 30 giugno. Si dovrebbe passare infatti da una proiezione di 174 milioni di dollari a una di 176, dando così due milioni in più di margine alle squadre per la costruzione dei loro roster. Di conseguenza, salgono anche tutte le altre soglie previste dal contratto collettivo: la luxury tax passerebbe da 211 a 213 milioni di dollari e quella del second apron da 233.9 a 236. Si tratta di un aumento significativo rispetto alla passata stagione (quando il salary cap era stato fissato a 155 milioni) e quello della stagione che sta per cominciare (nella quale le squadre opereranno con un cap a 165 milioni di dollari). Al momento si trattano ancora di proiezioni e un dato ufficiale verrà reso noto solamente a giugno del 2027, ma intanto le squadre possono continuare a muoversi con un po’ di margine in più.