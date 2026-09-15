Dopo 17 stagioni Taj Gibson, 41 anni compiuti lo scorso giugno, ha annunciato il ritiro dalla pallacanestro giocata. Il lungo, che in carriera ha vestito 8 maglie per oltre mille gare giocate tra regular season e playoff, entrerà nello staff tecnico di coach Tiago Splitter ai Chicago Bulls, la franchigia per cui ha militato dal 2009 al 2017

Arriva al capolinea anche la carriera di Taj Gibson, lungo veterano visto per 10 partite anche nella passata stagione coi Memphis Grizzlies. Il newyorkese classe 1985 (41 anni compiuti lo scorso giugno) ha annunciato il ritiro dal basket giocato dopo 17 stagioni in NBA e 8 maglie diverse, l’ultima appunto quella dei Grizzlies.

Da subito inizierà il percorso per diventare allenatore visto che è stato annunciato come nuovo membro dello staff tecnico di Tiago Splitter ai Chicago Bulls: già la scorsa estate, durante la Summer League di Las Vegas, aveva trascorso del tempo con gli allenatori dei Bulls, la franchigia che lo aveva scelto alla 26 assoluta del Draft 2009 e la maglia che ha indossato per più tempo, 8 stagioni tra il 2009 e il 2017, le prime al fianco di Derrick Rose.

"Posso dire onestamente di aver dato tutto me stesso a questo gioco", ha scritto Gibson in un post sui social media. "Sono grato per ogni momento, per ogni compagno di squadra, per ogni allenatore e per ogni persona che ha creduto in me". Taj Gibson ha vestito anche le maglie di New York, Minnesota, Washington, Charlotte, Oklahoma City, Memphis e Detroit, con una media di 8.3 punti, 5.7 rimbalzi e una stoppata a gara.