Nel caos che ha caratterizzato l'estate in casa Clippers, tra cambiamenti importanti sul mercato e le pesanti ricadute del caso Kawhi Leonard, una cosa è chiara: tutti sembrano innamorati di Keaton Wagler. Tutto molto bello, se non fosse che il rookie, per cui i Clippers hanno speso la 5^ chiamata assoluta al Draft guadagnata da Indiana nella trade che ha spedito ai Pacers Ivica Zubac, rischia di pestarsi i piedi con Darius Garland, a sua volta arrivato da poco a Los Angeles e potenzialmente costretto a fare di nuovo le valigie