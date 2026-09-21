Introduzione
L'estate è stata incandescente, tra le trade con al centro, tra gli altri, Antetokounmpo, Brown e Leonard e la decisione di James di cambiare squadra, ma il mercato NBA potrebbe non aver ancora esaurito i suoi colpi. Secondo Bleacher Report, infatti, queste cinque stelle potranno tenere banco nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, finendo magari per cambiare maglia
Quello che devi sapere
ANTHONY DAVIS
Il contratto è pesante, anzi pesantissimo, ma andrà in scadenza al termine della prossima stagione (con player option per quella successiva), i problemi fisici sono ormai innegabili, ma il talento lo è altrettanto. E che Anthony Davis non c'entri molto con il progetto complessivo degli Wizards non è certo un mistero, tanto che l'ex Lakers e Pelicans potrebbe iniziare ma non finire l'annata con Washington. Magari per traslocare in una contender
DARIUS GARLAND
Nel caos che ha caratterizzato l'estate in casa Clippers, tra cambiamenti importanti sul mercato e le pesanti ricadute del caso Kawhi Leonard, una cosa è chiara: tutti sembrano innamorati di Keaton Wagler. Tutto molto bello, se non fosse che il rookie, per cui i Clippers hanno speso la 5^ chiamata assoluta al Draft guadagnata da Indiana nella trade che ha spedito ai Pacers Ivica Zubac, rischia di pestarsi i piedi con Darius Garland, a sua volta arrivato da poco a Los Angeles e potenzialmente costretto a fare di nuovo le valigie
TYLER HERRO
Approdato a Milwaukee, sua città natale, come contropartita tecnica principale nello scambio che ha invece portato Giannis Antetokounmpo a Miami, Tyler Herro, al di là delle dichiarazioni ufficiali, potrebbe non essere esattamente entusiasta di giocare in una squadra in piena ricostruzione. E in giro per la NBA una guardia con la sua capacità di segnare e di costruire per i compagni potrebbe fare gola a molti
NORMAN POWELL
In estate la scelta di firmare con i Bulls aveva motivazioni puramente economiche, ma un po' come Herro a Milwuakee anche Norman Powell a Chicago non sembra c'entrre granché con il progetto di squadra tutto rivolto al futuro. Fresco della sua prima convocazione all'All-Star Game, l'ex Clippers, Heat e Raptors farebbe comodo a parecchie squadre e Chicago potrebbe ascoltare e valutare la miglior offerta per uno degli attaccanti più affidabili di tutta la NBA
KYRIE IRVING
Anche a Dallas si guarda al futuro, un futuro che ha le fattezze di Cooper Flagg. Certo, l'innesto in squadra di Kyrie Irving dopo l'anno di stop forzato per infortunio dovrebbe aiutare prima di tutto il processo di maturazione del rookie dell'anno in carica. Se qualche contender dovesse però bussare alle porte dei Mavs, è probabile che le eventuali offerte per il veterano verrebbero considerate con estrema attenzione