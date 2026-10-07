La voce di un possibile diverbio tra LeBron James e Joel Embiid, causata dall'arrivo in ritardo di quest'ultimo a un allenamento dei Sixers, aveva iniziato a circolare ieri dopo essere stata riportata durante la telecronaca americana dell'amichevole poi vinta contro i Knicks. E il super veterano è però subito corso sui sociale per smentire il tutto, negando che il diverbio con il nuovo compagno sia mai accaduto

La voce, nel vero senso della parola, è una delle più amate e rispettate in tutto il circolo dei media che seguono la NBA, perché Mike Breen, telecronista che commenta tutte le partite dei Knicks e ormai da anni anche le Finals, oltre ad alcuni dei big match della stagione, è un professionista che tende a stare lontano se possibile da polemiche e speculazioni. Ha fatto quindi specie a molti quando lo stesso Breen, al microfono per l'amichevole prestagionale tra New York e Philadelphia, l'altra notte ha raccontato un aneddoto assai controverso. Secondo quanto riportato da Breen citando una fonte anonima, infatti, in un recente allenamento dei Sixers Joel Embiid si sarebbe presentato sul campo con un paio di minuti di ritardo e LeBron James non avrebbe mancato di fargli notare la cosa. Il super veterano, però, ha smentito subito il diverbio con il nuovo compagno, riprendendo la notizia in una storia sul suo profilo Instagram e tagliando corto: "Non è arrivato tardi, quindi basta con le menzogne".